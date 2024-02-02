Эдуард Васильев, глава города Шумерли:
- Послание является главным программным документом, в котором Глава республики в очередной раз затронул актуальные темы и проблемы, имеющиеся в регионе, и поставил конкретные задачи по дальнейшему успешному развитию.
Олег Николаев начал свое выступление с одного из социальных направлений — образования. В Шумерле в прошлом году в рамках модернизации объектов образования капитально отремонтированы школа № 3 и гимназия № 8. Также благоустроена школа № 6. В текущем году предусмотрены мероприятия по антитеррористической защищённости зданий во всех оставшихся образовательных учреждениях. Одна из важных задач — проведение ремонта детского сада № 19.
В плане на 2024 год — завершение на 95 % модернизации сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Таким образом, модернизация способствует улучшению уровня жизни городского населения, повышению экономической эффективности и снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Чувашия входит в Год семьи. Важным поручением Главы Чувашской Республики стало заявление об индексации всех социальных выплат. Решение принято, чтобы популяризировать политику в сфере защиты семьи и сохранить традиционные семейные ценности. Забота о крепкой семье — это забота о будущем, потому что именно в ней формируются ценности и качества, которые мы передаем следующим поколениям.
Акценты расставлены, направления работы отмечены. Послание станет для нас своеобразной «дорожной картой» в работе.