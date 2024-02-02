Елена Голованова, учитель географии гимназии № 8, депутат городского Собрания
депутатов, председатель женсовета г. Шумерли:
- Внимательно слушала трансляцию Послания Главы Чувашии Олега Николаева Госсовету республики. Отрадно, что в выступлении был отмечен патриотизм чувашского народа, сплотившегося в идее единения с участниками СВО не только письмами поддержки, но и плетением маскировочных сетей, вязанием теплых вещей и созданием волонтерских объединений по всей республике. Каждый на своем месте будет делать все для приближения победы. Окружим солдат вниманием и заботой!
Как педагогу, много лет занимающемуся формированием экологической культуры, особенно понравились слова Главы Чувашии об охране природы. Олег Алексеевич отметил, что Чувашия серьезно проработает создание экологического мышления каждого жителя республики. Поддерживаю и идею создания национального туристического бренда. Будем прилагать со школьниками усилия по развитию туризма в родном крае.