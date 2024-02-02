Андрей Мостайкин, зам. главы администрации Шумерлинского МО — начальник отдела сельского хозяйства и экологии:
- С удовольствием присутствовал на оглашении Главой Чувашии Олегом Николаевым традиционного Послания Госсовету республики. Впечатления от услышанного позитивные: республика растет и развивается по многим отраслям экономики и социальной сферы.
Что касается сельского хозяйства, меня обрадовало и обнадежило то, что все меры господдержки по линии АПК, а их более 70, сохранены, и при этом объем финансирования существенно увеличен.
С этого года я курирую и сферу туризма, поэтому акцентировал свое внимание на этой теме. Обозначил для себя, над чем предстоит работать и куда двигаться дальше. Большим плюсом для Шумерлинского округа стало строительство скоростной дороги М-12. У нас появились дополнительные возможности по развитию автотуризма и сельского туризма. Ведь, кроме открытия самой дороги, должна появиться и инфраструктура: к лету будут построены две многофункциональные зоны около Дубовки, две гостиницы, парковки-заправки. А сегодня мы дополнительно подали заявку в правительство республики на строительство двух электрозаправок в этой же местности. Это связано с тем, что электромобилей становится больше. Планы есть, будем работать.