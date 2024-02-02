Дмитрий Головин, глава Шумерлинского муниципального округа:
- Поддерживаю мнение Главы Чувашии Олега Николаева о том, что улучшение жизни в сельских поселениях — один из важнейших и острых вопросов на сегодняшний день. В сельской местности надо создавать такие условия, чтобы они были конкурентными с городскими, а люди хотели оставаться жить на селе. Решать этот вопрос помогает программа инициативного бюджетирования. Механизм дает возможность жителям самим выбирать проекты по благоустройству и развитию общественной инфраструктуры.
В Шумерлинском муниципальном округе в 2023 году жителями было инициировано 82 проекта. Из них удалось реализовать 80 на общую сумму 100,1 млн рублей. Два инициативных проекта, а именно переезд через р. Любима и ремонт участка дороги по ул. Заречной в д. Верхняя Кумашка на общую сумму 364,7 тыс. рублей по вине подрядчика реализовать не удалось. Но работа по этим проектам не завершена, в планах администрации доработать сметы и вновь заявиться на конкурс инициатив.
В 2024 году уже подтверждена реализация 67 инициатив населения на сумму более 143 млн руб. Еще 13 инициативных проектов находятся в Минсельхозе Чувашии на рассмотрении.
Таким образом, совместные усилия жителей и власти позволяют территориям развиваться и становиться комфортнее и привлекательнее. Это напрямую влияет на улучшение качества жизни населения.