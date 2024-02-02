27 января в Спортивной школе им. В.Н. Ярды в д. Торханы состоялись соревнования по зимнему полиатлону в рамках 4-го этапа Кубка Шумерлинского муниципального округа и фестиваля ГТО.

Соревнования торжественно открыл глава Шумерлинского округа Дмитрий Головин, который поприветствовал всех спортсменов и болельщиков и пожелал показать лучшие результаты по всем видам многоборья зимнего полиатлона.



Заведующий сектором физической культуры, спорта и молодежной политики Николай Чангайкин акцентировал внимание на соблюдении мер безопасности при стрельбе и по традиции пожелал всем легкого старта и заслуженных побед.



Соревнования проходили в поддержку боевого духа российских солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине. Из Шумерлинского муниципального округа на СВО ушли 21 боец по контракту и 50 бойцов по мобилизации. К сожалению, среди них есть и погибшие. Это Денис Савельев, Александр Антонов, Олег Федотов, Сергей Зайцев, Виктор Григорьев, Владимир Ефремов, Илья Ортиков, Алексей Биктимиров, Александр Ардвеньев, Константин Краснов, Олег Трепаков, в память о которых была объявлена минута молчания.



В возрастной группе 2012 г.р. и моложе 1-е место завоевали Иван Петров и Анастасия Ефимова, 2-е место — Кирилл Петров и Юлия Унегерова, 3-е место — Кирилл Васильев и Ксения Матвеева.

В группе 2010—2011 гг.р. 1-е место заняли Алевтина Калязина и Михаил Петров, 2-е место — Надежда Семенова и Дмитрий Никифоров, 3-е место — Эвелина Николаева и Антон Кондратьев.

В группе 2008—2009 гг.р. призовые места заняли лидеры предыдущих этапов: 1-е место — Ольга Пояндаева и Максим Карпов, 2-е место — Ирина Николаева и Александр Иваков, 3-е место — Елизавета Стрельцова и Денис Исаев.



Среди участников 2005—2007 гг.р. 1-го места удостоены бессменные лидеры этапов Мария Романова и Алексей Улисов, 2-го — Екатерина Горячева и Александр Бельцов, 3-го — Руслан Машанов.



В группе 30-39 лет 1-е место заняли Евгения Ялфимова и Ростислав Ануфриев, показав самые лучшие результаты по всем видам многоборья, 2 место — Вера Роскова, 3-е место — Кристина Константинова. В группе 40-49 лет 1-е место заняли Николай Чангайкин и Ольга Ефимова. Среди спортсменов 1973—1964 гг.р. 1-е место заняли Геннадий Улисов и Надежда Пояндаева, 2-е — Игорь Игнатьев и Валентина Кондратьева, 3-е — Владислав Александров. В группе 60-69-летних 1-е место занял лидер всех этапов, ветеран спорта Николай Еремеев.



Победителям и призерам были вручены дипломы и медали. Кроме того, отличникам ВФСК ГТО, по итогам 3 квартала 2023 года сдавшим нормативы на знак «Золото», вручены удостоверения Минспорта России и соответствующие знаки ГТО.



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.