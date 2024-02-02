За заслуги и активную общественную деятельность

На этой неделе в Чебоксарах состоялся учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

в Чувашской Республике. Делегация Шумерлинского муниципального округа принимала

участие в мероприятии.

В наградном блоке члену добровольной пожарной команды с. Ходары Татьяне Шлифановой были вручены Благодарность Главы Чувашской Республики и диплом 3-й степени в номинации «Лучший добровольный пожарный» Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».

Источник: администрация Шумерлинского МО.