В Чувашии продолжается регистрация волонтеров

Они будут помогать в проведении ежегодного всероссийского голосования за новые объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Важность работы волонтеров отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев на еженедельной планерке в Доме правительства. Руководитель региона поручил министерствам и ведомствам организационно поддержать волонтерские организации, обеспечить их экипировкой и техническими средствами.



Стать волонтером может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ. В каждом муниципальном образовании республики будет создан волонтерский штаб. Региональный штаб будет действовать на базе Центра молодежных инициатив.



В настоящее время в муниципальных образованиях республики ведется отбор территорий для участия в голосовании. Отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект можно будет на платформе 21.gorodsreda.ru.



В целом с 2019 года в Чувашии в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 166 общественных и 43 дворовые территории.



Источник: Минстрой Чувашии.

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Волонтеры Шумерли традиционно занимают лидирующие позиции в общем рейтинге по Чувашии. В прошлом году создавались 3 центральных волонтерских пункта: в Центре детского творчества, в Шумерлинском политехническом техникуме и в школе № 2. Порядка 40 волонтеров работали в трудовых коллективах, на улицах города. Благодаря их активности более 2900 шумерлинцев смогли отдать свои голоса за ту или иную общественную территорию. По итогам голосования победу одержал проект благоустройства улицы Октябрьской от центральной площади до улицы Щербакова (сквер у здания бывшей гостиницы) – эту территорию планируется облагородить в текущем году.