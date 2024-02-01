Фестиваль чувашской музыки пройдет в Чувашии 13 раз

Погрузиться в мир национальной музыки в рамках Фестиваля, который пройдет в республике в течение февраля, пригласил Глава Чувашии.
Насладиться произведениями из золотого фонда чувашской музыки можно и по «Пушкинской карте».
Музыкальный форум открывается 1 февраля в театре оперы и балета постановкой «История Нарспи» на музыку Анисима Асламаса, который отметил бы в этом году свое столетие.
2 февраля зрители смогут посетить национальную оперу «Шывармань» («Водяная мельница») Фёдора Васильева.
3 февраля состоится прекрасный балет на музыку Андрея Галкина «Хуркайӑк ҫулĕ» («Дорога лебедей»).
4 февраля зрителей ждут на гала-концерт «Национальная музыка мира», в котором примут участие петербургский ансамбль Acid Hasid и симфонический оркестр театра «Волга Опера».
Работа Фестиваля далее переходит на другие музыкальные площадки, о которых сообщат дополнительно.
чувашинформ.рф