Проходящие службу в зоне СВО следователи Чувашии получат республиканскую поддержку

На следователей из Чувашии, проходящих службу в зоне СВО, будут действовать республиканские меры поддержки участников спецоперации и членов их семей

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев после заседания коллегии следственного управления Следственного комитета РФ по Чувашской Республике.

Несмотря на сложную обстановку в стране, следственное ведомство доказало, что уровень защиты прав граждан не ухудшился, а доверие к нему повышается с каждым годом.

Так, за 2023 год в органы следственного управления поступило 268 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым было возбуждено 211 уголовных дел.

Погашено после возбуждения уголовных дел и разъяснительной работы с руководителями организаций задолженность по заработной плате в размере 5,9 млн рублей.

В 2024 году планируется начать работу по созданию генетической лаборатории, что поможет ускорить процесс следственных действий.

чувашинформ.рф