8 место в России по уровню достижения нацпроектов и 3 место в ПФО

С июня 2023 года Чувашская Республика уверенно входит в первую десятку субъектов страны по данному показателю. По предварительным данным, уровень достижения национальных проектов в декабре 2023 года в республике составил 99,87 %, что на 1,94 процентных пункта выше, чем в среднем по России, и на 2,03 — чем в среднем по ПФО. По 9 из 12 нацпроектов уровень достижения составил 100 %.

В 2023 году улучшились показатели и по кассовому исполнению национальных проектов по сравнению с прошлым годом, так объем бюджетного финансирования национальных проектов по итогам года составил 15,1 млрд рублей или 96,5 % от плана, в 2022 году – 13,6 млрд рублей (94,8 %).

Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен для нацпроектов «Образование» — 5,8 млрд рублей, «Безопасные качественные дороги» — 3,6 млрд рублей, «Демография» — 1,2 млрд рублей, «Здравоохранение» — 1 млрд рублей, «Жилье и городская среда» — 0,8 млрд рублей.



В 2024 году в Чувашии планируется реализация 49 региональных проектов в рамках 13 национальных проектов. На их финансирование в республиканском бюджете предусматривается порядка 14 млрд рублей. В текущем году планируется участие в новом национальном проекте «Беспилотные авиационные системы».



Источник: Минэкономразвития Чувашии.