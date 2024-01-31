Глава Чувашии обратится с ежегодным Посланием к Госсовету республики

Мероприятие состоится 1 февраля в Чувашской государственной филармонии. Начало – в 12 часов.

В ходе своего Послания Олег Николаев обозначит ключевые итоги развития республики за последние годы, вызовы, стоящие перед регионом, и связанные с этим задачи для реализации в ближайшие годы. В том числе будут подведены основные итоги Года педагога и наставника в России и Года счастливого детства в Чувашии, озвучены инициативы в рамках проведения Года семьи в России и Года экологической культуры и бережного природопользования в республике.

На церемонию оглашения документа приглашены:

сенаторы Российской Федерации, депутаты Госдумы России и Госсовета Чувашии;

члены Кабинета Министров Чувашской Республики, руководители исполнительных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправления;

представители политических партий, общественных организаций, национально-культурных объединений и религиозных организаций;

Герои России, Герой Социалистического труда, награжденные Орденом Мужества, ветераны боевых действий в Республике Афганистан, участники контртеррористических операций по установлению конституционного порядка на Северном Кавказе, участники специальной военной операции, члены их семей;

представители предприятий промышленности, строительного комплекса и ЖКХ, транспортного комплекса и дорожного хозяйства, АПК, кредитных организаций, инновационных компаний, малого и среднего бизнеса, организаций бытового обслуживания и сферы услуг, СМИ, полиграфических предприятий, отраслей связи и информатизации;

руководители учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, науки, образования и культуры, физической культуры и спорта;

представители иных подведомственных исполнительным органам Чувашской Республики учреждений и организаций;

учащиеся и студенты, добившиеся наилучших результатов в учебе и их наставники.

В ходе трансляции будет возможность оценить Послание Главы Чувашии и высказать свое мнение. Для этого необходимо будет просканировать появившийся на экране куар-код.

Для всех желающих, в том числе земляков, проживающих в других регионах страны и за рубежом, представителей СМИ, не имеющих возможности принять участие очно, будет организована прямая трансляция:

— в эфире Национального телевидения Чувашии и «Россия 24», а также Национального радио, «Тăван радио», «Радио России»;

— на ютуб-каналах «Национальное телевидение Чувашии», «ГТРК Чувашия — Live»;

- на ресурсах социальных медиа – в сообществе «Олег Николаев | Чувашия» и в группе «Чувашская Республика» во ВКонтакте, на канале Главы Чувашии в Телеграме;

- на сайте ГТРК «Чувашия» и радиостранице «Смотри радио».



Текстовую прямую трансляцию будут вести «Чувашинформ» и «Хыпар» (на чувашском языке).

Для людей с нарушением слуха будет организован сурдоперевод Послания.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.