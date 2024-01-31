В Чувашии по номеру 122 работает «горячая линия» по вопросам ДЭГ

29 января в республике стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Избирком Чувашии выпустил подробную инструкцию, как подать заявку на ДЭГ через портал госуслуг.

Кроме того, в республике по номеру 122 (кнопка 3) работает телефонная «горячая линия», где можно получить ответы на вопросы, связанные с ДЭГ.

По информации колл-центра, наибольшее число звонков поступило в первый день приема заявлений. Самые распространенные проблемы — система выдает сообщение «Не сопоставлены данные в регистре», трудности с подачей заявки после недавней замены паспорта и блокировка доступа к порталу на 5 дней после неправильного ввода пароля. Также 29 января граждане получали сообщения, что заявление уже в обработке, хотя они его не подавали — эта техническая проблема, по всей видимости, решена, 30 января подобных обращений не зарегистрировано.

Всего 30 января колл-центр обработал 51 обращение.

чувашинформ.рф