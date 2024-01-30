Программа работ в рамках дорожного нацпроекта на региональной сети утверждена на ближайшие три года

Утверждена программа по капремонту и ремонту региональной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Общая стоимость работ по капитальному ремонту объектов на региональной сети на планируемый период составит порядка 10,5 млрд рублей.

«В 2024 году в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» запланированы работы на 23 объектах. На эти цели из бюджета выделено 2,6 млрд рублей. Практически по всем объектам контракты заключены. Подход к работам, как и в предыдущие годы, будет комплексным. Отмечу, что мы работаем над расширением программы работ, в настоящий момент направили заявку на дополнительное финансирование», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Максим Петров.

В текущем году к нормативу приведут участки трасс Канаш – Тюлькой – Словаши – а.д. «Волга» на участке км 22+000 – км 28+364, 1 этап капитального ремонта дороги «Цивильск – Ульяновск» — Ачакасы – Янгорчино – «Вурнары – Убеево – Красноармейское» на участке км 15+843 – км 21+315. Завершится капитальный ремонт участка автодороги Ибреси-Березовка-Кудеиха с 6 по 10 км в Ибресинском муниципальном округе.

Кроме этого на региональной сети дорожники приступят к ремонту автодороги Вурнары – Убеево – Красноармейское на участке км 11+967 – км 20+377 в Вурнарском округе. В нормативное состояние приведут 2 участка автомобильной дороги Калинино- Батырево – Яльчики (км 13+529 – км 14+361; км 15+735 – км 16+200) Вурнарском муниципальном округе муниципальном округе и 1 участок в Батыревском муниципальном округе (км 93+870 – км 96+970).

Напомним, что нацпроекты реализуются в России с 2019 года на основании указов Президента России Владимира Путина. Отметим, что в 2023 году в Чувашской Республике в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведено в нормативное состояние более 120 км дорожной одежды. Работы велись на 68 объектах. На региональной сети восстановлено 96,6 км асфальтобетонного полотна.

Минтранс Чувашии.