На форуме-выставке «Россия» состоялась торжественная церемония открытия Съезда Движения Первых

На территории ВДНХ в павильоне №57, в лектории общества «Знание» 30 января состоялось торжественное открытие Съезда «Движения Первых». Первые не только приняли участие в торжественном параде участников Съезда из 89 регионов России, но и подвели итоги Года педагога и наставника, который с успехом прошел в 2023 году. В течение всего мероприятия перед Первыми выступали юные таланты с собственными песнями и «Хор Первых», а ведущие вдохновляли участников мотивационными «кричалками», которые пропитаны традициями и ценностями Движения.

На Съезд от Чувашской Республики отправилась 14 человек из числа делегатов, которые были выбраны путём голосования на конференции регионального отделения Движения Первых, родители, наставники и активные участники федеральных проектов Движения. Город Шумерлю представляет председатель первичного отделения Движения Первых в МБОУ «СОШ №6» г.Шумерля Евгения Сапожникова.

«Все супер! Очень счастлива, что мне удалось побывать на таком ярком и масштабном мероприятии! Спасибо Движению Первых за отличную организацию! Надеюсь, что в последующие дни Съезда нас ждут яркие и положительные эмоции, новые знакомства и новые вдохновения!» — поделилась Евгения.

Съезд – высший руководящий орган Движения Первых. В нем принимают участие активисты разных возрастов, которые вместе со взрослыми решают актуальные вопросы организации, определяют будущие направления работы. Специальной программой съезда поделился Председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

«Съезд Движения Первых собрал 3000 участников из всех регионов России. Мы определим приоритетные направления нашей работы, обсудим развитие самоуправления в Движении и сформируем федеральный Совет Первых. Одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет. Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создаёт Движение Первых, обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь», — сказал Григорий Гуров.

Движение Первых — это общественный государственный институт воспитания, а это значит, что стремление детей России к организации масштабного детского объединения поддержано на государственном уровне. Перед участниками съезда с приветственным словом выступила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Но нам нужно, чтобы нас стало еще больше — и очень важно, чтобы каждый из вас был тем человеком, который дотянется до сердца своего друга, завоюет его и вовлечет в Движение. И это самое главное ваше предназначение — вы должны это сделать. 2,5 млн человек смогли поучаствовать в тех коммуникациях, которые организовывало Движение Первых. Мне очень приятно, что совсем недавно под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина здесь, на Выставке «Россия», дан старт Году Семьи — и у истоков этого старта стояло Движение Первых в лице сообщества «Родные — любимые», которое тоже растет. Уже 200 тысяч российских семей вошли в это движение — и нам очень важно, чтобы вы несли это в регионы, в место, где вы живете, в муниципалитеты. Потому что семья — это основная ценность не только нашей страны, но и нашего с вами движения. Я желаю вам успеха, найти тут друзей и единомышленников. Мы очень на вас рассчитываем — мы с вами первые, и всегда должны быть в движении», — подчеркнула Татьяна Голикова.

Церемония открытия была очень современной и технологичной. Полноценным соведущим мероприятия наравне с певцом Стасом Море и участницей Движения Первых Алиной Бусловой стал искусственный интеллект. По сценарию, искусственный интеллект на протяжении всей церемонии пытался понять, кто такие Первые и какая у них миссия. Ведущие поведали ИИ про ориентиры, которым следуют Первые, о традиционных семейных ценностях нашей страны, что каждый Первый — наставник, который поддерживает каждого на пути к новым свершениям и как важно быть вместе и чувствовать себя частью единого сообщества, разделяющего общие ценности и цели.

Также во время мероприятия показали ряд тематических роликов, где Первые смогли увидеть масштаб совместно проделанной работы за год и как за такое короткое время Движение объединило более 4 миллионов человек: 49 детских и молодежных общественных организаций, созданы 89 региональных и 43 тысячи первичных отделений. Всех делегатов и участников Съезда поприветствовали даже с МКС. Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов записали послание будучи в космосе, на высоте более 400 километров над землей.

Напомним, Второй съезд Движения Первых проходит на территории Международной выставки-форума «Россия» с 30 января по 1 февраля. Участники специальной программы – более трех тысячи человек из всех регионов страны. Съезд стал пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников и объединил более трех тысяч человек из 89 регионов России. Основные задачи съезда – определить приоритетные направления развития Движения, сформировать федеральный Совет Первых, а также выразить благодарность участникам и партнерам за вклад в развитие Движения.

I Съезд Движения Первых прошел 18-20 декабря 2022 года в Доме молодежи. По его итогам ребята выбрали название «Движение Первых», определили миссию и ценности Движения, а также направления его работы, структуру и систему управления.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 4 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 40 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Программно-проектная деятельность Движения осуществляется по 12 направлениям: «Образование и знания», «Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело», «Культура и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт», «Здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия».

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

Движение Первых обеспечивает реализацию Программы воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Крупнейшие проекты Движения Первых: Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Всероссийский волонтёрский проект «МыВместе.Дети», Военно-патриотическая игра «Зарница», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».