«Мокринский виадук» станет современной туристско-рекреационной площадкой Чувашии

Проект создания современной туристско-рекреационной площадки «Мокринский виадук» был одобрен Центром экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Это место привлекает как местных жителей, так и гостей республики. Его обустроят и создадут современную туристскую зону. Планируется строительство кафе, 50 гостевых домов, административного и хозяйственного блоков комплекса, проведут электро-, газо- и водоснабжение. А чтобы путешественники с комфортом добирались до площадки, проложат дорогу длиной 6,6 километра.

«Мокринский виадук» — это железобетонный мост, построенный в 1916 году по проекту инженера-мостостроителя и ученого Григория Передерия. Он имеет длину 368 метров и состоит из пятнадцати арочных пролетов. Высота моста достигает 23,7 метров, а количество опор — 16. В свое время он был вторым по размерам бетонным железнодорожным сооружением в Европе. В годы Великой Отечественной войны мост использовался для соединения Москвы и Казани, став действующей частью железнодорожного пути между крупнейшими железнодорожными узлами Арзамас и Канаш. По нему осуществлялись перевозки боевых припасов и производственного оборудования.

чувашинформ.рф