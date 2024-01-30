30 Янв

Как подать заявление на участие в дистанционном голосовании

29 января стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах Президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Однако вчера многие пользователи мобильного приложения «Госуслуги» столкнулись с трудностями при оформлении заявления. На «горячую линию» 122 поступило около ста обращений.

В Избиркоме Чувашии напомнили, что перед подачей заявления приложение необходимо обновить до последней версии, и выпустили пошаговую инструкцию:

  1. Зайти на портал Госуслуг.
  2. Убедиться что у вас подтвержденная учётная запись.
  3. Если вы пользуетесь мобильным приложением — убедиться, что приложение имеет последнюю версию, при необходимости обновить приложение.
  4. Воспользоваться помощью Робота Макса и задать по поиску ДЭГ или воспользоваться ссылкой.
  5. Проверить все данные в заявлении и подтвердить участие в дистанционном электронном голосовании.
  6. Дождаться подтверждения от ЦИК России.

чувашинформ.рф



Автор записи: anna

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