Как подать заявление на участие в дистанционном голосовании

29 января стартовал прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах Президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Однако вчера многие пользователи мобильного приложения «Госуслуги» столкнулись с трудностями при оформлении заявления. На «горячую линию» 122 поступило около ста обращений.

В Избиркоме Чувашии напомнили, что перед подачей заявления приложение необходимо обновить до последней версии, и выпустили пошаговую инструкцию:

Зайти на портал Госуслуг. Убедиться что у вас подтвержденная учётная запись. Если вы пользуетесь мобильным приложением — убедиться, что приложение имеет последнюю версию, при необходимости обновить приложение. Воспользоваться помощью Робота Макса и задать по поиску ДЭГ или воспользоваться ссылкой. Проверить все данные в заявлении и подтвердить участие в дистанционном электронном голосовании. Дождаться подтверждения от ЦИК России.

чувашинформ.рф







