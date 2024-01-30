В Чувашии стартовал месячник оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы

Месячник проводится в целях военно-патриотического воспитания детей и молодежи, развития физической культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения качества допризывной подготовки молодежи к военной службе, а также в целях формирования гражданско-патриотического сознания молодежи и воспитания толерантности в молодежной среде.

Месячник проводится с 25 января по 29 февраля 2024 года и решает задачи федерального проекта «Патриотическое воспитание» нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В рамках патриотического месячника на территории республики пройдут яркие мероприятия:

молодежь сможет посетит музеи боевой славы, встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными кавалерами ордена Славы, тружениками тыла военных лет, воинами, выполнявшими интернациональный долг в Республике Афганистан, офицерами Вооруженных Сил Российской Федерации и офицерами запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, а также курсантами военно-учебных заведений, активистами и ведущими спортсменами, представителями творческой интеллигенции;

выйдет на акции «Снежный десант» и возложит венки к мемориалам и памятникам;

посетит семьи ветеранов боевых действий, погибших военнослужащих и окажет им адресную социальную помощь;

пройдут уроки мужества, круглые столы, научно-практические конференции, интеллектуальные игры и конкурсы, связанных с историей Вооруженных Сил Российской Федерации, и др.;

состоится день открытых дверей в региональном отделении общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Чувашской Республики;

пройдут военно-спортивных праздники;

будут работать фотовыставки, рисунков и презентаций, состоятся кинопоказы фильмов, посвященных защитникам Отечества и выдающимся уроженцам Чувашии.

Источник: molod.cap.ru