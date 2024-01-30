В Чувашии в 2024 году на соцвыплаты «детям войны» направят 4,6 млн рублей

Жители Чувашии, чье детство прошло в годы Великой Отечественной войны, наделены льготным статусом. Как сообщают в госпаблике «Центра предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии, на выплаты мер социальной поддержки «детям войны» в 2024 году предусмотрено 4,6 млн. руб. Это сумма на 35% выше, чем годом ранее.

На территории Чувашии к «детям войны» относятся жители, родившиеся в СССР в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и проживающие в нашем регионе. Такая категория граждан имеет право на некоторые льготы. К примеру, 25%-ную денежную компенсацию части расходов на отплату жилых помещений и коммунальных услуг ЖКХ: наем или содержание квартиры или комнаты, взносы на капремонт, плата за газ, воду, электричество, отопление и вывоз мусора.

Стоит отметить, что если человек такой категории имеет право на компенсацию услуг ЖКУ и ежемесячную выплату по другим законам республики, то ему надо будет выбрать, какую из мер поддержки он будет получать.

По данным Минтруда Чувашии, в 4 квартале 2023 года денежную компенсацию расходов на оплату ЖКУ получил 851 льготник.

чувашинформ.рф