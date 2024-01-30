Выставка «Россия»: москвичка, получившая сертификат на бесплатные услуги в республиканской офтальмологии, сделала операцию в Чувашии

С 28 ноября по 3 декабря 2023 года Республиканская клиническая офтальмологическая больница Минздрава Чувашии принимала участие в выставке «Россия», организованной по инициативе Президента России Владимира Путина. Наши офтальмологи успешно продемонстрировали самые передовые технологии диагностики заболеваний глаз, а также провели различные профилактические мероприятия. Программа была насыщенной и щедрой. Посетители могли не только узнать о развитии регионального здравоохранения, пройти обследование на современном оборудовании, но и выиграть сертификаты на инновационные процедуры, среди которых — лазерная коррекция зрения и блефаропластика. Одной из счастливых обладательниц сертификата стала жительница г. Москва Наталия Пупина. В конце 2023 года она воспользовалась услугами Республиканской клинической офтальмологической больницы и поделилась впечатлениями.

Женщина призналась, что выигрыш сертификата стал для нее приятным сюрпризом, ведь выставку «Россия» она посетила в свой день рождения.

«Когда я проходила мимо экспозиции Чувашской Республики, милая девушка предложила зарегистрироваться на сайте и поучаствовать в розыгрыше сертификата на коррекцию зрения и блефаропластику. Мне повезло! Я, которая никогда ничего не выигрывала, получила сертификат на блефаропластику», — вспоминает Наталия.

В тот день сертификат победительнице вручила главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Ирина Васильева. Она же сопровождала и помогала пациентке освоиться в Чебоксарах.

«Спасибо большое Ирине Вячеславовне за сопровождение и поддержку! 12 декабря я приехала на консультацию, а уже 18 числа мне была сделана операция. Делала её Николаева Татьяна Юрьевна. Хочу выразить слова благодарности и ей, за золотые, добрые руки, за искромётный юмор и за творчество! Большое спасибо всему персоналу отделения, медсёстрам и санитаркам за чуткость и отзывчивость. Ещё мне очень повезло с соседками по палате. Их было три. И им тоже подарили счастье! Мы все очень довольны. Еще раз всем спасибо», — делится впечатлениями победительница розыгрыша.

В своем телеграм-канале вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов отметил, что 2 февраля медицинские организации Чувашии вновь примут участие в Международной выставке-форуме «Россия», где в эту пятницу пройдёт Всероссийский день здоровья, организованный Минздравом России.

«На ВДНХ будут организованы различные тематические площадки, направленные на укрепление и сохранение здоровья. Приглашаю вас на экспозицию Чувашской Республики, где каждый сможет ознакомиться с достижениями здравоохранения региона, а также пройти инновационную офтальмологическую и стоматологическую диагностику. Проведите время с пользой для здоровья! До встречи на ВДНХ!», - подчеркнул Владимир Степанов.

Минздрав Чувашии.