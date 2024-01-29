На реализацию нацпроектов направлено более 15 млрд рублей

В 2023 году из консолидированного бюджета Чувашии на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов Российской Федерации, направлено 15,1 млрд рублей, что на 12 % больше, чем в 2022 году.

Кассовое исполнение расходов в 2023 году составило 96,5 % против 94,8 % годом ранее, в разрезе национальных проектов: «Образование» – 86,5 %, «Здравоохранение» – 95,4 %, «Жилье и городская среда» – 96,8 %, «Демография» – 99 %, «Безопасные качественные дороги» – 99,2 %, «Культура» – 99,6 %, «Экология» – 99,8 %, «Производительность труда», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия гостеприимства» – по 100 %.



Источник: Минфин Чувашии.