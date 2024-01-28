Россияне через QR-коды смогут пожаловаться на состояние школ, больниц и других социально значимых объектов. До конца 2024 года коды появятся на более чем 6 тыс. объектов, которые реализуют в рамках нацпроектов.

При сканировании QR-кода пользователь попадает на страницу анкеты конкретного объекта, размещенную на сайте «Национальныепроекты.рф». Там он оставляет анонимную обратную связь о качестве строительства объекта или удовлетворенности его работой, выбирая один из трех эмодзи для обозначения своего ответа на предложенные в анкете вопросы. Анкета настроена таким образом, что в случае, если пользователь оставляет негативный отзыв, система автоматически просит дать комментарий.



Ранее в качестве каналов обратной связи использовались только социологические опросы населения. QR-коды стали дополнительным каналом обратной связи, который позволяет получить более точечную оценку о выполнении работ в рамках нацпроектов, выявлять типовые проблемы и предупреждать их возникновение в дальнейшем.



Уже есть конкретные примеры применения данной формы обратной связи. Например, в Самарской области после жалоб граждан на состояние штукатурки на стенах в детском саду в селе Красный Яр подрядчика обязали провести ремонт, а в физкультурно-оздоровительном комплексе в Ленинградской области сделан ремонт душевых после обращений посетителей комплекса.

На данный момент QR-коды уже размещены на более чем 3 тыс. объектов, с их помощью получено более 10,5 тыс. отзывов граждан: из них 80 % оказались положительными, 14 % — нейтральными и 6 % — отрицательными.



Источник: АНО «Национальные приоритеты».