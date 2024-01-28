Молодежный Фестиваль «МЫ ГОТОВЫ К ГТО»

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 2019 года, комплекс «ГТО» входит в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Демография» на период 2019 — 2030 гг.

В городе продолжается работа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех слоев населения.

Сегодня, 27 января, физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» в очередной раз стал местом приема тестовых испытаний Комплекса ГТО, где участниками стали представители молодежной среды.

На открытии Фестиваля с пожеланиями показать свои лучшие физические возможности и отличного активного настроения перед участниками выступили глава города Шумерля Эдуард Васильев, председатель Собрания депутатов города Шумерля Сергей Яргунин, депутат Собрания депутатов города Шумерля Алексей Жданович, депутат Собрания депутатов города Шумерля Валерий Брехов, председатель профсоюзного комитета АО «ШЗСА» Мария Дроздова. В торжественной обстановке почетные гости Фестиваля вручили золотые знаки и удостоверения комплекса ГТО учащимся, успешно прошедшим испытания комплекса в прошлом году.

Сдаче нормативов ГТО предшествовало выступление группы любителей спортивной аэробики «СССР». После энергичной разминки, под руководством тренера-преподавателя по фитнес-аэробике, все участники проверяли свои физические возможности в таких тестовых испытаниях как наклон вперед из положения стоя, поднимании туловища из положения лежа на спине, подтягивании из виса на низкой и высокой перекладинах, прыжке в длину с места, челночном беге 3×10 м, поднимании гири, сгибании и разгибании рук в упоре лежа.

Отлично проведенное время в спортивном зале – залог отличного и бодрого настроения на весь день!

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