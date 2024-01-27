80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда посвящается

Блокада Ленинграда – одна из самых трагичных и в то же время героических страниц в истории Великой Отечественной войны. 872 дня продолжалось великое противостояние. Вооруженным до зубов немецким, финским войскам не удалось сломить дух осажденного города. Ленинград жил и боролся из последних сил. И выстоял! 18 января 1943 года было прорвано блокадное кольцо, а 27 января 1944 года блокада города была полностью снята. С битвой за Ленинград и блокадой города на Неве связаны судьбы уроженцев села Ходары.

Егор Иоакимович Семёнов в июле 1941 года добровольцем отправился на фронт. Попал в авиационный полк в Тихвин Ленинградской области техником-механиком. Этот город был узловой станцией. Прибывшие из центра продовольственные товары и боеприпасы выгружались здесь и дальше переправлялись на самолётах, аэродромы работали круглосуточно. 8 ноября 1941 года после упорных боёв немцы овладели Тихвином. Город находился в руках немцев 30 дней. 9 декабря 1941 года, когда войска Калининского и Западного фронтов перешли в контрнаступление, части 4-й армии после ожесточённых боёв овладели Тихвином. Егор Иакимович в эти дни был легко ранен и обошёлся без госпитализации.



Летом 1943 года, когда наши части стали успешно наступать по всему фронту, а блокада Ленинграда была с востока прорвана и проложена временная железная дорога через Неву, город вздохнул свободней. Е.И. Семёнова за добросовестную службу отправили на 10 дней в отпуск домой. До конца войны он прослужил в авиационном полку техником-механиком, на родину вернулся в ноябре 1945 года.

Василий Архипович Долгов всю войну прошёл в качестве заместителя редактора газеты «Путь к Победе» 255-ой стрелковой дивизии. Боевой путь капитана Долгова начался под Ленинградом. Он участвовал в прорыве блокады. В январе-феврале 1944 года Василий Архипович в составе своей дивизии принимал участие в освобождении Петергофа, Урицка, Ропшы, Красного Села, Пушкина, Павловска, Гатчины, Кингисеппа и др. Писатель даже в сложных фронтовых условиях сумел вести дневник в специально подготовленных им самим карманных блокнотах. Днем участвовал в боевых действиях, не забывая фиксировать в памяти мелочи, кто и чем отличился, свои переживания. В минуты затишья встречался с командирами, бойцами. Вечерами Василий Архипович по коротким записям составлял корреспонденции для газеты. К утру свежие номера доставлялись на передовую. Пользуясь минутами отдыха между боями, он писал статьи, очерки, рассказы и отправлял их в Чебоксары для печати.

Войну В.А. Долгов окончил в Чехословакии. Был награжден медалями и орденами, в числе которых медаль «За оборону Ленинграда».

Геннадий Иванович Таньков, призванный на фронт 14 ноября 1943 года после окончания 10 классов, храбро сражался в составе 131-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. Гвардии ефрейтор, старший лейтенант технической службы. Был ранен.

Супругой Геннадия Ивановича стала Александра Кутузова, пережившая блокаду Ленинграда. Дом, где жила девушка, разбомбили, погибли

ее родители и брат.

Максим Михайлович Михайлов был призван на фронт 9 августа 1941 года Шумерлинским райвоенкоматом. Воевать ему пришлось на Ленинградском фронте в составе 42-ой армии. Выдержал героическую блокаду Ленинграда. Суровые условия жизни, непрерывные бомбежки и артиллерийские обстрелы не поколебали моральный дух и стойкость ленинградцев. 22 тысячи солдат и офицеров Ленинградского и Волховского фронтов были награждены орденами и медалями, в том числе и М.М. Михайлов. Он был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». Получив тяжёлое ранение в ногу, попал в госпиталь, где долго лечился. Войну закончил в Берлине.

Виссарион Иванович Никифоров тоже воевал под Ленинградом, был миномётчиком. В одном из боёв он был ранен. После лечения вернулся в часть, стал пулемётчиком. За мужество и храбрость был награждён медалями и орденами, в том числе «За оборону Ленинграда».



Василий Васильевич Шогин на фронт ушёл в декабре 1941 года. Он участвовал в охране «Дороги жизни» на Ладожском озере. Василий Васильевич ремонтировал после бомбёжек железную дорогу, прилегающую к озеру.



С Иваном Иоакимовичем Семёновым, уроженцем села Ходары, свою судьбу связала после войны еще одна ленинградка, санинструктор Елена Степановна Новикова. С И.И. Семёновым она познакомилась в центре самоходной артиллерии под Москвой, куда в конце 1942 года он прибыл на курсы по подготовке командного состава этого нового в то время вида боевой техники. Позже, в горячие дни Курской битвы, смелый санинструктор вытащила Ивана Иоакимовича из горящего танка.

Из мест, охваченных войной, в том числе Ленинграда и Ленинградской области, в наши края прибыли эвакуированные семьи – дети, женщины, старики. Тамара Львовна Столярова (Барковская) приехала из Ленинграда, преподавала русский язык и литературу. В 1945 году она впервые в Ходарской школе организовала новогодний бал-маскарад литературных героев. Костюмы были сшиты из её старых простыней и чёрного атласа. Тамара Львовна настолько была увлечена работой и подружилась со своими учениками, что не оставила их одних накануне экзаменов, только после написания экзаменационного сочинения она с мужем уехала к себе на родину. Из Ленинградской области приехал преподаватель математики и физики Алексей Иванович Иванов вместе с женой и пятилетней дочкой. На улице Новой, в доме И.Х. Танькова, жили эвакуированные из Ленинграда женщина-врач с двумя сыновьями, Игорем и Олегом. После войны они переехали жить в Цивильск. В памяти жителей села остались семьи Турек из Ленинграда — Софья Ивановна вместе с двумя внучками, Ниной и Лорой, Зубовы из Ленинградской области – Елена Михайловна с сыном Анатолием и дочерью Галиной и другие.



Эвакуированные в нашем селе работали в колхозе, в лесу, шили одежду и собирали продукты и вещи для фронта, занимались домашними делами и хозяйством в семьях, в которых жили, помогали в воспитании маленьких детей. Дети подружились с местными ребятами, учились вместе с ними в школе. Приезжие вместе с ходарскими детьми учили чувашский язык, а ходарские в свою очередь учились говорить по-русски. Здесь, в глубоком тылу, несмотря на всю тяжесть положения, незнакомые люди подружились друг с другом, помогали друг другу и стали родными. Уезжая в конце войны домой, они со слезами на глазах прощались с гостеприимными сельчанами, оставляли им на память свои вещи, книги, фотографии. Долгое время после войны сельчане вели переписку со своими знакомыми, получали от них посылки, ездили в гости.

С. Николаев, Ходарская школа им. И.Н. Ульянова.