Экспорт с каждым годом расширяется

Предприятия Чувашской Республики успешно проходят обследования на соответствие ветеринарно-санитарным нормам и требованиям. При содействии Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области в 2023 году в реестр предприятий Таможенного союза и экспортеров компонента «Цербер» ФГИС «ВетИС» внесены 4 предприятия, тем самым чувашское мороженое теперь будет поставляться в Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Абхазию, органические удобрения, произведенные на предприятиях республики, – в Тайвань (Китай) и Объединенные Арабские Эмираты, растительные корма – в страны ЕАЭС.

Всего в реестре экспортеров и в реестре предприятий Таможенного союза состоят 18 хозяйствующих субъектов Чувашской Республики.



В 2023 году экспортерами Чувашии под контролем Управления Россельхознадзора за рубеж отправлены 282 партии пищевой продукции и 6 партий кормов для животных общим весом 5693,2 т, в том числе: в Китай – 5313 т замороженных ног цыплят-бройлеров, в Монголию – 73,9 т мороженого, в Армению – 125 т кормов для животных, в Киргизию – 12,8 т молочной продукции, в Казахстан – 250,6 т говядины и 42,8 т молочной продукции. В 2022 году было экспортировано 188 партий общим весом 4594,5 т.



На каждую партию был предоставлен полный пакет сопроводительных документов, в подтверждение соответствия экспортируемой продукции требованиям и нормам безопасности стран-импортеров оформлены экспортные ветеринарные сертификаты.



Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской обл.