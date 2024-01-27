Марина Сайбель: «Семья сильна любовью»

Сегодня мало кого удивишь многодетными семьями. Три ребёнка – вполне обычная история, даже четыре – уже не редкость. Но семью Сайбель назвать обычной сложно: у супругов Марины Васильевны и Андрея Генриховича одиннадцать детей – девять дочек и два сына! Ксения, Анастасия, Елизавета, Серафима, Валентина, Любовь, Юлия, Светлана, Лидия, Андрей, Александр — вот такое богатство! Поводом для встречи с многодетной мамой Мариной Васильевной Сайбель стало суперважное событие – 21 декабря Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении шумерлинке звания «Мать-героиня».

С мамой такого большого семейства мы встретились в редакции газеты. В назначенное время в кабинет вошла миловидная ухоженная женщина. Как выяснилось при разговоре, Марине Васильевне 55 лет. Родилась она в Коми АССР, но свое раннее детство провела в Волгоградской области. В четыре года девочка потеряла отца. а в шестилетнем возрасте переехала с мамой в Набережные Челны. Там прошли детство и юность. В 1988 году на свадьбе у одноклассницы, Марина познакомилась с водителем-испытателем на заводе «КамАЗ» Андреем Сайбелем. Уже на второй день знакомства молодой человек сделал девушке предложение… Так началась история их семьи.



Думала ли Марина, будучи единственной дочерью, что станет многодетной мамой? «Нет, — отвечает она. — На всё была воля Божья».



Что удивительно — несколько лет семья была бездетной. «Но мы с мужем надеялись и верили, — вспоминает Марина Васильевна. — А после молитвы священнослужителя случилось настоящее Божье чудо — ровно через девять месяцев в 1992 году родилась наша первая дочь Ксения».



В Шумерлю семья переехала в 1994-м. К тому времени Марина заочно окончила Московский коммерческий институт и успела поработать в магазине товароведом. Но судьба сложилась так, что на свет один за другим стали появляться дети. Желанные и долгожданные. И молодая женщина целиком и полностью посвятила себя мужу и детям. Поначалу семья жила в частном доме, а в 2009 году как многодетная получила положенную по закону 100-метровую квартиру на Сурской.



Семья Сайбель – глубоко верующая христианская семья. Дети воспитываются в молитвах и послушании. И девочкам, и мальчикам с ранних лет прививаются наиважнейшие христианские заповеди: не укради, не лукавь, не сквернословь. Каждый ребенок в этой семье – личность. Каждому родители создают все условия для занятий тем, к чему лежит душа. Во-первых, все дети очень музыкальны. Восемь девочек из девяти окончили Детскую школу искусств, каждая в своем направлении: вокал, хор, фортепиано, домра. Мальчики поют в церковном хоре. «Своей музыкальностью дети в папу. У него от природы хороший слух и голос», – улыбаясь, констатирует Марина Васильевна.



Все дети по-своему талантливы. Лиза унаследовала от мамы способность к кройке и шитью, Настя – к вязанию. Лида и Андрей хорошо рисуют. Тринадцатилетний Андрей проявляет инженерный склад ума и задатки конструктора, а еще охотно играет в футбол в ДЮСШ.



Младший сын Саша — личность творческая. В настоящее время он серьезно увлекся бисероплетением. Двенадцатилетний подросток с удовольствием всё свое свободное время уделяет плетению колечек, браслетов, сумочек и дарит всё это великолепие маме и сёстрам. Марина Васильевна полностью поддерживает увлечение сына — приобретает необходимые в этом деле бисер, леску, другую атрибутику, заказывает всевозможные схемы плетения. Кроме бисероплетения, Саша активно интересуется поварским делом.



Семья ведет исключительно здоровый образ жизни. Нередко все вместе выходят на природу, играют с мячом, в другие подвижные игры. Дети очень любят коньки, говорит мама, и при первой же возможности выбираются на каток.



В доме богатая библиотека. Дети с раннего детства много читают, причем книги разных жанров и тематики, и застать их за этим занятием – вполне привычное дело.

Каждое лето семья выезжает в христианский лагерь под Вятскими Полянами. «Две недели, проведенные на природе, в кругу семьи и единомышленников по вере очень для всех нас значимы!» — восклицает собеседница.



Год от года семья пополняется новыми членами – три старшие дочери уже обзавелись своими семьями и подарили родителям тринадцать внуков. Ксения с семьей живет во Владимирской области, Анастасия – в Казани, Елизавета — в Шумерле. И когда на семейные праздники все дети и внуки собираются вместе, в доме яблоку негде упасть! «Стоит такой шум и гам! Это и есть настоящее счастье! — улыбается Марина Васильевна. — А к тишине я не привыкла. Напротив, если в доме вдруг воцаряется тишина — дети читают или тихо делают уроки, — мне непривычно, некомфортно даже».



На сегодня в семье четверо студентов. Валя в этом году оканчивает Чувашскую сельхозакадемию, Любовь учится в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; Светлана получает специальность менеджера в Чебоксарском кооперативном техникуме; Юлия заочно постигает дошкольную педагогику в Оршанском многопрофильном колледже под Йошкар-Олой и работает в Казани. Кстати, все девочки отлично окончили гимназию № 8, всегда вели активную общественную жизнь.



Сегодняшние школьники, Лидия, Андрей и Александр, второй год на домашнем обучении. Основной причиной перевода детей на обучение по онлайн-системе в Московскую государственную гимназию стал затянувшийся ремонт гимназии № 8. «Так нам спокойнее и удобнее, — признается Марина Васильевна. — Дети всегда под присмотром, к учебе относятся серьезно и со всей ответственностью». Мама проверяет уроки, помогает готовить домашние задания и всегда в курсе успехов детей. «В наших интересах, чтобы дети были рядом, хорошо учились, росли всесторонне развитыми, в доброте и любви», — говорит многодетная мама.



У каждого по дому свои обязанности. Дети, в первую очередь, ответственны за чистоту и порядок в своих комнатах. В папиной компетенции – следить, чтобы в доме ничего не ломалось, чтобы гвозди были забиты, полки прибиты, всё отремонтировано. «Муж, если нужно, может и ужин приготовить, и убраться», — говорит Марина Васильевна. Кстати, глава семейства работает преподавателем в автошколе. Рабочее время у него начинается с 16 часов, поэтому большую половину дня он дома и в полной мере помогает вести домашнее хозяйство, следить за детьми.



Мама – хозяйка на кухне. Вкусные щи-борщи и пироги – её заслуга. «Вычурных блюд я не люблю, — говорит Марина Васильевна. — Дети и муж в еде неприхотливы. Все предпочитают простые супы, каши, макароны, картошку, котлеты, курицу». Есть в семейном меню Сайбель и фирменный рецепт, приготовленный мамой, – торт «Черепаха». «В нашей семье практически каждый месяц дни рождения и дети неизменно заказывают «Черепаху». Иногда я готовлю этот нежный торт даже просто так, без повода».



На присвоение почетного звания «Мать-героиня» Марина Васильевна готовила внушительный пакет документов. В администрацию Президента страны, кроме копий свидетельств о рождении, паспортов и справок, были представлены характеристики на каждого ребенка и многочисленные дипломы и грамоты, доказывающие достижения детей. А их огромное количество! У одной только Валентины, бывшей студентки Шумерлинского политеха, в личном портфолио 40 дипломов. У Анастасии, выпускницы музыкального училища им. Ф. П. Павлова, – не менее 50 дипломов.

К слову, в музыкальном училище им. Ф. П. Павлова обучалась и старшая дочь, Ксения. Третья дочь, Елизавета, — выпускница Казанского колледжа малого бизнеса.



В семье стало доброй традицией вечерами созваниваться со всеми дочерьми и справляться о прошедшем дне. А как иначе? И родители, и дети должны знать, что происходит в жизни друг друга.



Семья не устает благодарить Бога за свое благополучие, за здоровье, за мирное небо. «У нас всё есть — пища, одежда, теплый дом. Через молитву мы выражаем свою любовь к Богу, свое благоговение перед ним, свою благодарность», — уверяет наша героиня.



«Что самое главное в воспитании детей?» — задали мы назревший к концу нашего общения вопрос. «Любовь», — ответила Марина Васильевна. И добавила: «Любовь и строгость в равных пропорциях. Хотя нет, любви всё-таки должно быть больше. Даже когда ребенок капризничает, надо просто сказать «Я тебя люблю, ты у меня такой один»».



Что изменит в жизни Марины Васильевны Сайбель признание её заслуг на государственном уровне, пока сказать трудно. Для детей их мама давно самый главный человек в жизни, для мужа официальные статусы вообще не имеют особого значения. Как отметила сама мать-героиня, с момента присвоения ей столь высокого звания к ней пришло окончательное осознание важности и нужности всей её жизни. Жизни, отданной мужу, детям и Господу Богу.

СПРАВОЧНО

«Мать-героиня» — высшее звание Российской Федерации, присваивающееся имеющим гражданство России матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей, являющихся гражданами России. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия — орден «Мать-героиня». Звание и орден учреждены Указом Президента Российской Федерации от 15 августа 2022 года № 558 «О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации».



В Советском Союзе звание «Мать-героиня» впервые было установлено в 1944 году как высшая степень отличия для женщин за заслуги в рождении и воспитании 10 и более детей. Дискуссия о восстановлении почетного звания возникла в России в 2000-х годах. В мае 2022 года депутаты Госдумы начали работу над законопроектом по восстановлению звания. 1 июня 2022 года, в День защиты детей, Владимир Путин поручил вернуть звание «Мать-героиня» с единовременной выплатой в 1 миллион рублей.

Ольга Дмитриева.