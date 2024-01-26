Штат пополняется средним медицинским персоналом

Региональный проект «Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным, помогает привлекать молодых специалистов в отдаленные районы Чувашии. В 2023 году штат Шумерлинского медицинского центра пополнили 5 молодых специалистов из числа среднего медицинского персонала. Среди них — медицинская сестра процедурного кабинета терапии Кристина Саушкина.

Еще во время учёбы в Академии технологии и управления Новочебоксарска Кристина неоднократно проходила практику в медицинском центре. Она родом из Шумерли, поэтому после окончания обучения не задумываясь вернулась в родной город.



«Работать в терапии вообще непросто, пациенты очень разные, часто встречаются тяжелые случаи. Но о выборе профессии не жалею, работа мне нравится, да и коллектив здесь отзывчивый, дружелюбный, всегда подскажут, помогут», — делится молодой специалист.



«Кристину мы узнали еще во время практики. Работает она хорошо, уверенно. Если в чём-то сомневается, всегда спросит совета. С тяжелыми больными ей помогают и другие сотрудники отделения», — отмечает старшая медицинская сестра терапевтического отделения Людмила Захарова.

Источник: Шумерлинский ММЦ.