Чистая вода: в 2023 году в Чувашии построены два пусковых комплекса группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского округов

В 2023 году в республике завершилось строительство V-го и VI-го пусковых комплексов группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского муниципальных округов. Объект строится по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.Строительство объектов с опережением сроков выполнило АО «ПМК-8». Застройщиком проложено порядка 70 км трубопроводов, установлено более 150 водопроводных полимерных колодцев, построено 5 насосных станций.«На сегодня завершено строительство 6 из 11 пусковых комплексов водовода. В 2024 году планируем завершить строительство второго этапа IX пускового комплекса», — уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа.Напомним, объект представляет собой групповой водовод, состоящий из 11 пусковых комплексов разводящего магистрального водовода общей протяженностью 305,8 км и комплекса водозаборных и сооружений очистки воды. Потенциальное количество благополучателей – более 40 тысяч человек в 90 населенных пунктах Чувашской Республики.

Минстрой Чувашии.