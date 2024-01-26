25 января в нашей стране отмечался День российского студенчества. Это праздник молодых и активных, амбициозных и целеустремленных, тех, кто успевает не только учиться, но и показать себя в различных направлениях. Именно такими в основном являются студенты, удостоившиеся стипендии Главы Чувашии за особую творческую устремленность. В Шумерлинском политехническом техникуме стипендиатов в этом году двое — Мария Мещерякова и Роман Волков.

Мария Мещерякова — одна из ярких представительниц современного студенчества. В годы учебы в школе № 2 она вместе с другими участвовала в постановках для младших школьников, в новогодних сказках, в КВН. В 8-9 классах заинтересовалась математикой и решила поступать по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Уезжать куда-то из родного города не хотелось, и ее выбор пал на Шумерлинский политехнический техникум.



В техникуме у студентки появилось широкое поле для раскрытия новых способностей, причем как в личном плане, так и в командном. Желание более активнее проявлять себя появилось с момента, когда в Шумерле остановился «Поезд Победы», а они со студентами — волонтерами отряда «Пламя» — помогали распределять людей по группам и отправляли на экскурсии. В дальнейшем Мария еще больше проявила себя в этом направлении и ее деятельность как лидера волонтерского объединения была отмечена благодарственными письмами главы города и Главы Чувашии.



М. Мещерякова состоит в местном отделении Российского союза молодежи, является руководителем Российского движения детей и молодежи на базе техникума, членом студенческого научного общества. Со студентами отношения у нее хорошие: понимают друг друга с полуслова. Преподавательский состав радует тем, что всегда понимает и идет навстречу.



Дипломов, грамот и сертификатов у Марии немерено. В их числе — диплом I степени XXV Международной студенческой научно-практической конференции «Наука. Юность. Творчество», диплом лауреата XXV Межрегиональной конференции-фестиваля научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги». Девушка становилась победителем студенческого квеста «Ты в СПО», призером регионального конкурса на лучшую организацию студенческого самоуправления в образовательных организациях СПО «Команда ПРОФИ Чувашия», выезжала с командой на форум окружных школ в Уфу, на форум «Пространство и развитие» в Киров.

Удостоившись диплома за 2-е место в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года», приняла дальнейшее участие в этом конкурсе уже в Казани.



Мария никогда не сидит без дела. На вопрос, как она провела каникулы, скромно ответила: «Работала». Да-да, девушка относится к тем студентам, которые умудряются достойно совмещать учебу и работу. А свободное время у нее уходит на выездные мероприятия.



Про дальнейшую учебу Мария пока думает. Всем студентам желает не останавливаться на достигнутом и не терять интерес к учебе.

Роман Волков — выпускник школы № 3, обучается на третьем курсе по специальности «Информационные системы и программирование». Этим направлением он заинтересовался еще в школе, частенько подходил с вопросами к своему учителю Виктору Лассу. Увлекался и робототехникой. До поступления в техникум многому обучался самостоятельно, пользуясь различной литературой.



В техникуме Роману нравится. Ему интересно учиться и участвовать в мероприятиях, олимпиадах и конкурсах. В числе его достижений — 2-е места в XXV Международной студенческой научно-практической конференции «Наука.

Юность. Творчество», во II Всероссийской олимпиаде «Про профтех-2022», во II Республиканской олимпиаде технической направленности «Кибергигиена и работа с большими данными», 3-е место в Межрегиональном конкурсе «Web-квест «Люди икс». Роман проявил себя и в биологии — занял 1-е место в олимпиаде в техникуме, а затем уже 2-е место во II Республиканской олимпиаде по биологии среди студентов организаций среднего профессионального образования.



Р. Волков состоит в волонтерском объединении техникума «Пламя». Вместе с другими студентами активно участвует в его мероприятиях. По душе Роману и поисковая деятельность, он с удовольствием вспоминает, как они с членами поискового отряда «Возрождение» выезжали в Ядринский район на Всероссийский фестиваль военно-патриотических клубов и поисковых отрядов «На Сурском рубеже».



Стипендию Главы Чувашии Роман воспринимает как стимул для дальнейшего развития. По окончании техникума намерен учиться дальше.

Всем студентам Роман желает всегда стремиться к своим целям, заниматься любимым делом и при необходимости уметь отстаивать свою точку зрения.

Татьяна Александрова.