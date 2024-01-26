Строительство очистных сооружений вошло в портфель перспективных региональных проектов

Концепция строительства биологических очистных сооружений в городских и муниципальных округах, разработанная ГУП «БОС» Минстроя Чувашии, стала одним из 18 проектов, вошедших в реестр проектов устойчивого развития региона. Такое решение принято по итогам стратегической сессии «ESG-проектирование Чувашской Республики».

Данная концепция при условии своевременного финансирования предполагает обеспечение к 2032 году новыми очистными сооружениями всех округов Чувашии. В настоящее время при непосредственном участии Центра компетенций в сфере очистки сточных вод, ГУП «БОС» разработаны проекты строительства очистных в Чебоксарском, Цивильском, Батыревском, Комсомольском, Урмарском, Ядринском округах и в Новочебоксарске.



Чувашия находится на лидирующих позициях в ESG-рейтингах регионов России. Республика вошла в число 11 регионов, принявших документы по обеспечению устойчивого развития. Об этом заявил Глава Чувашии Олег Николаев на стратегической сессии «ESG-проектирование Чувашской Республики».



Источник: Минстрой Чувашии.

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По данным Минприроды Чувашии, за 4 года реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в республике введены в эксплуатацию 5 очистных сооружений, что позволило на 40 % сократить сброс грязных сточных вод в Волгу. В 2024 году завершатся работы по строительству очистных сооружений в Чебоксарах – это в 3 раза снизит объём отводимых в Волгу загрязненных сточных вод.

Кроме того, планируется закончить рекультивацию шламонакопителей для сухих солей и шламоотстойник ГУП «БОС», который значительно улучшит экологию и благополучие жителей Новочебоксарска.