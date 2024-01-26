Нацпроект помогает улучшить жилищные условия

В середине этой недели власти Чувашии подвели итоги работы строительного комплекса за 2023 год и определили планы на текущий. Как было отмечено на совещании с участием главы республики Олега Николаева, по предварительной оценке, за год введено в эксплуатацию 780,7 тысячи квадратных метров нового жилья, свои жилищные условия улучшили более 15,6 тысячи семей.

Развитию строительного комплекса способствует республиканская адресная инвестиционная программа, которая расширяется из года в год, а также федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированный Президентом России Владимиром Путиным.



Например, в 2023 году в Шумерле по направлениям регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» из ветхого и аварийного жилья расселили в новостройки более 130 человек. Напомним, в сентябре был сдан 48-квартирный жилой дом по ул. Францева, 8а, а месяц назад – 25-квартирный дом по ул. Колхозной, 3.



Как ранее сообщала администрация города, в рамках новой программы переселения, которая с 2024 года начнет действовать в республике, в Шумерле планируется расселить 545 жилых помещений из 60 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Их общая площадь составляет 21,6 тысячи квадратных метров – наибольшая из всех муниципалитетов Чувашии.

Наталья Владимирова.

Справочно

По предварительной оценке, площадь введенного жилья в многоквартирных домах по итогам прошлого года составила 397,3 тыс. кв. м, или 142,3 % к уровню 2022 года.

В целом в строительном комплексе выполнено работ на сумму 72,83 млрд рублей, это на 28 % больше, чем в 2022 году.



В стадии строительства у 46 застройщиков сегодня находятся 102 многоквартирных дома общей площадью 757 тыс. кв. м.



По данным Минстроя Чувашии.