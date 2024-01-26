Медийщиков Чувашии приглашают пройти курс от «Мастерской новых медиа»

Федеральная образовательная программа «Мастерская новых медиа» объявила набор медиаменеджеров, блогеров, контент-мейкеров, SMM-специалистов, продюсеров на первый в 2024 году поток. Спикерами и наставниками выступят ведущие специалисты в области медиа и связей с общественностью страны. Участники узнают о современных трендах в интернет-коммуникациях, особенностях создания проектов и конструктивного контента, о формировании и развитии личного бренда в медиа, изучат техники информационных кампаний, займутся разработкой эффективной медиастратегии, изучат опыт Мастеров и их команд. После завершения программы выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и проектов.

В настоящее время выпускниками программы являются 840 человек из 85 регионов, еще более 5 тыс. человек стали участниками мероприятий Мастерской. Среди выпускников –руководитель центра коммуникаций Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Наталья Яшина.

«Конечно, это меняет тебя и изнутри, и снаружи, и ты смотришь на работу другими глазами, вспоминаешь, чему учили и применяешь это. Но самое дорогое – это огромная, на всю страну, база единомышленников, которые помогут в любое время. Сейчас в сообществе МНМ более 800 выпускников разных программ. Желаю каждому, кто хочет развиваться в профессии, обязательно стать участником Мастерской. Желаю удачи!», – прокомментировала она своё участие в программе.

О большой и дружной команде Мастерской не раз говорил и первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. В ходе общения с выпускниками в конце 2023 года он отметил их вклад в укрепление информационного суверенитета страны и подчеркнул, что Мастерская формирует кадровый резерв в сфере новых медиа.

«Это колоссальная ответственность. Потому что теперь, отбирая кандидатов на обучение в «Мастерскую новых медиа», мы, по сути, отвечаем за то, чтобы президентский кадровый резерв полностью соответствовал актуальным запросам, был способен встать на защиту нашей страны, формировать безопасное, полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе. Нас это мотивирует находить новые решения и подходы в развитии программы», — подчеркнула куратор программы, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Впервые отбор на программу проводится на собственной платформе программы, которая станет площадкой для взаимодействия членов сообщества Мастерской, укрепит горизонтальные связи между участниками. Кандидатов на программу ждет удобный интерфейс с оперативной технической поддержкой.

Подать заявку и пройти первые этапы отбора (анкетирование и творческое задание) необходимо до 5 февраля. Лучшие кандидаты будут допущены до финального этапа — онлайн-интервью. Старт обучения запланирован на март 2024 года. Прошедших отбор ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение на программе бесплатное.

Отбор на поток для PR-специалистов стартует 22 января. Старт кампании на другие потоки запланирован на весну.

Программа создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».