Культура провинции: на пути к созиданию

Национальный проект «Культура» — один из национальных проектов, реализуемых в России с 2019 по 2024 годы. В центре проекта — расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей как крупных городов, так и отдаленных населенных пунктов. Национальный проект «Культура» предусматривает: создание, восстановление и переоборудование культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы и выставочные пространства; обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства; создание (реконструкция)

культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек, создание виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации; создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс.человек; подготовку кадров для учреждений культуры; модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров путём их реконструкции и капитального ремонта; поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов России.

Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».



В конце ушедшего года куратор нацпроекта — заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что реализация «Культуры» вышла на один из самых высоких показателей среди всех национальных проектов и уже во втором квартале 2023 года составила 99,95 %. В течение года было создано и отремонтировано более 2,6 тысячи профильных объектов – клубов, библиотек, музеев, выставочных залов.



Как отметила на недавнем итоговом совещании министр культуры Чувашии Светлана Каликова, отрасль культуры в 2023 году продолжила свое поступательное развитие. Большое внимание уделялось развитию культуры на селе. В муниципальных образованиях республики строятся, реконструируются, ремонтируются сельские дома культуры, клубы, библиотеки, музеи, детские школы искусств и другие объекты. В ушедшем году продолжилось строительство клубов в рамках республиканской и федеральной программ. Ремонтно-строительные работы в течение года велись в 20 муниципальных округах и 5 городах республиканского значения на 44 объектах культуры.

В Шумерлинском районе в ушедшем году был возведен новый клуб в Русских Алгашах. Строительные работы общей стоимостью 6 млн 900 тыс. руб. проводились за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа.



В 2024 году работа по улучшению инфраструктуры объектов культуры на селе будет продолжена. Планируется начать строительство сельских клубов еще в четырех муниципалитетах республики: Батыревском, Вурнарском, Красночетайском и Ядринском муниципальных округах.

Шумерлинский муниципальный округ

Как уже писала наша газета, в рамках национального проекта «Культура» в июне прошлого года Шумерлинский муниципальный округ стал обладателем передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба). Мечта о современном и удобном автомобиле, оборудованном по последнему слову техники, была заветной для работников культуры много лет. И вот она сбылась. Наряду с Аликовским и Цивильским округами Шумерлинский округ вошел в тройку победителей конкурсного отбора по определению получателей субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом в 2023 году.

С первого взгляда автоклуб — обычный автобус, но на деле это настоящая чудо-машина, своеобразный трансформер, при необходимости превращающийся в театральную сцену, концертную или выставочную площадку и даже кинотеатр. 15-местный автобус оснащён мобильной сценой с навесом, музыкальной аппаратурой, световой и звуковой техникой, экраном для показа кинофильмов. Что немаловажно — транспорт стоимостью около 8 млн рублей оборудован автономным источником питания, что дает возможность работать на любых открытых пространствах. Теперь самодеятельные артисты на колесах – агитбригада – имеют возможность организовывать сельские праздники, спектакли, концерты, вечера отдыха и кинопоказы для жителей самых отдалённых поселков и деревень. А еще могут выступать на колхозных полях, зернотоках и выборных площадках.



После более чем полугодовой эксплуатации факт налицо – с помощью новенького автоклуба в жизни селян культурных событий стало больше. По данным Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского муниципального округа, с июня работники культуры с помощью автоклуба провели 29 мероприятий, в которых приняли участие более 2200 человек. Это дети, молодежь, представители старшего поколения, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. В течение лета артисты выезжали с концертными программами в Чертаганы, Молгачкино, в деревню Мыслец, в поселки Красная Звезда, Ульяновское, проводили творческие встречи с работниками сельского хозяйства на территории бреняшского и торханского зернотоков СХПК «Комбинат». Труженики села так соскучились по таким творческим встречам, что неизменно подпевали артистам, танцевали и наслаждались теплой энергетикой выступающих. Творческие программы, как правило, получаются яркими и разнообразными.



Дважды творческая группа передвижного клубного учреждения выступала перед строителями автомобильной дороги федерального значения М-12. Первый раз — 13 августа, в канун Дня строителя, второй — 15 ноября – на открытии участка скоростной автомобильной дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань».



В конце лета — начале осени в районе прошла череда традиционных Дней деревень. Праздничные программы, подготовленные коллективом передвижного клубного учреждения, радовали жителей Кабанова, Красного Октября, Верхней Кумашки, Синькасов и др.

Лариса Михайлина, директор ИРЦК Шумерлинского округа:

«Благодаря нацпроекту «Культура» у нас в Шумерлинском муниципальном округе есть автоклуб! Мы имеем возможность развернуть концерт даже в поле, и он получится не хуже, чем в специально оборудованном Доме культуры. Благодаря творческому коллективу работников культуры автоклуб постоянно в движении. А творческие встречи на родной земле всегда дарят людям радость общения, минуты отдыха и заряд бодрости».

Кроме того, в 2023 году в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры» по подпрограмме «Строительство (реконструкция) модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа» на капитальный ремонт здания Бреняшского сельского клуба была предоставлена субсидия в размере 9 млн 347 тыс. руб. (из них средства республиканского бюджета составили 8 млн 880 тыс. руб., местного бюджета – 467 тыс. руб.). На сегодня ремонтные работы завершены. Полностью заменена кровля, отработана входная группа: обшиты каркасные стены. Произведен демонтаж оконных коробок: деревянные заменены на пластиковые стеклопакеты с облицовкой. Во всем здании сняты дверные полотна и установлены новые дверные блоки. Там, где необходимо, были установлены металлические двери с доводчиками. Произведена внутренняя перепланировка: демонтированы и возведены новые перегородки между кабинетами. В здании теперь реечные алюминиевые потолки по каркасу из оцинкованного профиля.

Произведена заливка полов с устройством тепло-, звуко- и пароизоляции. Полностью заменена система отопления, установлены новые радиаторы. Проведены водопровод и канализационная система. В полном объеме выполнены электромонтажные работы.



По сведениям руководства отрасли культуры округа, торжественное открытие обновленного клуба состоится сразу после установки пожарной сигнализации, приобретения новой мебели и пошива одежды сцены.

Валерий Машанов, житель Бреняш, пенсионер:

«Ремонт сельского клуба в нашей деревне обрадовал всех жителей. Мы с нетерпением ожидали окончания работ и не зря — строители превратили наш клуб в современное здание. И снаружи, и внутри очень красиво! Светло, тепло, уютно. Созданы самые комфортные условия для отдыха и досуга жителей. А для бреняшцев сельский клуб — это, без преувеличения, сердце и душа села, отражение всей жизни. Мы очень довольны обновленным клубом!»



Нина Унегерова, жительница Бреняш, ветеран педагогического труда:

«Все жители с нетерпением ждут торжественного открытия обновлённого клуба. Деревня наша дружная. Обещаем, что клуб пустовать не будет ни зимой, ни летом!»

В 2023 году также был проведен текущий ремонт Ходарского СДК и Краснооктябрьского сельского клуба. На эти цели было выделено 2 млн 354 тыс. руб. (из них федеральный бюджет – 2,3 млн руб., республиканский бюджет – 23,3 тыс. руб., местный бюджет — 23,3 тыс. руб.). В Ходарском СДК отремонтированы кровля, лестничная площадка, фойе. В рамках ремонтных работ Краснооктябрьского сельского клуба заменены двери и окна, обновлены потолки, полы, покрашены стены. Произведены электромонтажные работы.



В 2024 году запланировано проведение капитального ремонта Саланчикского СДК. По информации ИРЦК Шумерлинского округа, смета на сумму 4 млн 655 тыс. руб. успешно прошла ценовую экспертизу. В настоящий момент ведется работа по подготовке документации для участия в аукционе.

Город Шумерля

Трудно не заметить, что в последние годы Дворец культуры «Восход» в результатепроведенного капитального ремонта преобразился и улучшил материально-техническую базу. Это позволяет предоставлять горожанам соответствующий современным требованиям наиболее качественный культурный продукт и, как следствие, увеличить охват населения культурно-досуговыми услугами.



Ремонтные работы в «Восходе» проходили поэтапно. В 2020 году за счет средств бюджета Чувашской Республики были выделены субсидии на ремонт здания в размере 3 млн рублей, из бюджета города — 296 тыс. 700 рублей. Тогда были отремонтированы два входных крыльца, частично — фасад здания и система отопления. На укрепление материально-технической базы учреждения было выделено более 1 млн руб., на которые были приобретены световое и музыкальное оборудование, ноутбуки, микшер, колонки, оргтехника.



В 2021 году на выделенные из бюджета Чувашии бюджету города Шумерли субсидии в сумме 9,5 млн руб. (республиканский бюджет — 8 млн 676 тыс. руб., местный – 858 тыс. руб.) здание полностью было облицовано, установлены пожарные двери на внешней стене и парапеты здания, обновлен потолок зрительного зала, полы, заменены межкомнатные двери и электропроводка.



На развитие и укрепление материально-технической базы. «Восходу» также были выделены субсидии в размере 703 тыс. руб., на которые приобретено профессиональное световое, звуковое и музыкальное оборудование, приобретен баян на сумму 328 тыс. руб. Также в 2022 году был выполнен текущий ремонт внутренних помещений ДК на сумму 198 тыс. руб.



Одним из пунктов региональной составляющей нацпроекта «Культура» (федеральный проект «Культурная среда») является оснащение современным цифровым оборудованием кинозалов в небольших населённых пунктах. Так, в 2022 году при поддержке Фонда кино из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 9 млн рублей под оборудование малого кинозала в ДК «Восход». Минкультуры Чувашии была также выделена субсидия на сумму 2 млн 114 тыс. руб. Плюс финансовая помощь республики 1 млн 903 тыс. руб., муниципальное софинансирование — 211 тыс. руб.



В 2023 году из бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт «Восхода» были выделены средства в размере 5 млн 600 тыс. рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 540 тыс. руб. На эти средства были выполнены работы по ремонту санузла для инвалидов, гардероба, административных кабинетов и досуговых помещений.

Наталья Антонова, заведующая отделом самодеятельного народного творчества ДК:

«Проведенные масштабные ремонтные работы позволили зданию Дворца культуры обрести не только современный вид, но и значительно расширить функции учреждения, обновить систему организации культурной деятельности. Теперь для занятий в клубных формированиях созданы самые комфортабельные условия.



В афише кинотеатра даже самый требовательный зритель всегда найдет новинки, способные удивить. Демонстрация фильмов первого экрана осуществляется ежедневно в форматах 2D и 3D.

Молодежь имеет возможность посещать интересные, содержательные культурно-досуговые мероприятия, в том числе по пушкинской карте».

Ольга Дмитриева.