Испытание снегопадом

В прошлые выходные и даже немного раньше погода устроила всем настоящее испытание.

Особенно коммунальным службам. Снег шел практически не переставая и создавал большие сложности как для передвижения транспорта, так и для пешеходов.

На расчистку улиц были брошены вся техника и все работники МУП «БТИ», а это — 8 единиц техники и 18 рабочих. Люди работали по 12 часов в сутки, прерываясь лишь на небольшой отдых.

Самыми сложными местами для расчистки были центральные дороги и пешеходные тротуары. «Если раньше мы могли за ночь прочистить один район, например, район комбината, то в этот раз нам пришлось пройтись два раза — было слишком много снега. Пришлось задействовать и гусеничный трактор, так как обычный уже не справлялся», — поделился директор МУП «БТИ» Александр Балакирев.



В начале этой недели упор был сделан уже на частный сектор, на залинейную часть города. Также работники предприятия занимались заявками по очищению от снега территорий социально значимых объектов и повторно очищали районы, в которых очистка проводилась в субботу.

Большие усилия для расчистки дорог были предприняты и в Шумерлинском муниципальном округе. Ежедневно на дорогах внутри населенных пунктов работало 9 единиц снегоуборочной техники. Районные дороги чистили 7 единиц техники ДПМК «Шумерлинская».



Как сообщается в Телеграм-канале округа, на 22 января практически все районные дороги и дороги внутри сельских поселений были расчищены, беспрепятственный проезд к социальным объектам обеспечен, предстояло расширить проезжую часть. Сложной после снегопада оставалась обстановка в населенных пунктах Краснооктябрьского территориального отдела, но в последующие дни дороги в этих населенных пунктах также были приведены в порядок.



Во всех сельских поселениях производится очистка контейнерных площадок и подъездов к ним.

Татьяна Александрова.