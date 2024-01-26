Изменилось законодательство о паспорте гражданина Российской Федерации

6 января 2024 года вступило в силу новое Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 года № 2267.

Установлены порядок и сроки оформления, выдачи, замены паспорта, срок действия, порядок его использования гражданином, а также изъятие недействительного паспорта, образец бланка паспорта и его описание.



Согласно новому Положению граждане России в срок не позднее 90 календарных дней должны предоставить в подразделение по вопросам миграции заявление и документы для выдачи (замены) паспорта по достижении 14, 20 и 45 лет либо в связи с изменением фамилии, имени, отчества, сведений о дате и (или) месте рождения. В случае пребывания (проживания) гражданина за пределами России – не позднее 30 календарных дней после прибытия из-за границы.

Замена паспорта возможна при существенном изменении внешности в связи с перенесенным заболеванием или медицинским вмешательством, непригодностью для использования, утратой, хищением и в иных установленных случаях.



Для получения паспорта при достижении 14-летнего возраста необходимо представить один из документов, удостоверяющих наличие гражданства Российской Федерации, перечень которых определен Президентом Российской Федерации (свидетельство о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации; свидетельство о приобретении гражданства Российской Федерации по рождению; паспорта родителей, в том числе заграничные, в которые внесены сведения о детях и заверены подписью должностного лица и печатью органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации).



В случае утраты или хищения паспорта на территории России гражданин обязан незамедлительно обратиться в территориальный орган МВД России. Если паспорт утрачен или похищен за границей – в дипломатическое или консульское учреждение.



Напоминаем, что подать заявление о выдаче (замене) паспорта можно в любом многофункциональном центре либо через единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).



Срок оформления паспорта независимо от места и причины подачи заявления составит до 5 рабочих дней с даты приема заявления и документов подразделением по вопросам миграции.

Дополнительная информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте 21.мвд.рф в разделе «Государственные услуги».



Управление по вопросам миграции МВД по Чувашии.