В планах на 2025 год капремонт амбулатории

С 2021 года благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения
национального проекта «Здравоохранение» в Шумерлинском муниципальном округе
обновляются объекты оказания первичной медико-санитарной помощи.
В 2025 году ожидается капитальный ремонт Ходарской врачебной амбулатории. Врачебная амбулатория обслуживает жителей деревень Бреняши, Егоркино, Пилешкасы, Пояндайкино, Савандеркино, Тугасы, Синькасы, поселков Малиновка, Яхайкино, села Ходары — всего свыше 1 тысячи человек. Здание, построенное в 1990-х годах, ни разу не ремонтировалось.
Источник: Шумерлинский ММЦ.