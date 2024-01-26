В планах на 2025 год капремонт амбулатории

С 2021 года благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения

национального проекта «Здравоохранение» в Шумерлинском муниципальном округе

обновляются объекты оказания первичной медико-санитарной помощи.



В 2025 году ожидается капитальный ремонт Ходарской врачебной амбулатории. Врачебная амбулатория обслуживает жителей деревень Бреняши, Егоркино, Пилешкасы, Пояндайкино, Савандеркино, Тугасы, Синькасы, поселков Малиновка, Яхайкино, села Ходары — всего свыше 1 тысячи человек. Здание, построенное в 1990-х годах, ни разу не ремонтировалось.



Источник: Шумерлинский ММЦ.