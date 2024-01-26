Архив документов участников СВО может появиться в Чувашии

Предложение было озвучено в ходе встречи Главы Чувашии с матерями и женами участников специальной военной операции, в которой приняли участие представители Минтруда Чувашии, филиала Госфонда «Защитники Отечества», активисты Союза женщин республики.

Олег Николаев поддержал предложение сформировать архив документов, писем погибших участников СВО. На их основе возможно создание фильма, издания в память о подвигах наших земляков.

В ходе разговора обсудили меры поддержки семей участников СВО.

Так, чтобы сократить время на дорогу для тех, кто приезжает в отпуск, по согласованию с командованием Правительство региона возобновило автобусные рейсы.

В приоритетном порядке решаются вопросы в получении земель под строительство жилья для нуждающихся многодетных семей либо их заменяющих денежных сертификатов.

На вопрос о предоставлении республиканских мер поддержки чувашским семьям участников СВО, которые заключили контракт с военным комиссариатом не Чувашской Республики, а других регионов, Олег Николаев ответил, что проблема решается совместно с Минобороны России.

Женщины отметили внимание и участие со стороны государства и республики, поблагодарили за программу «Искусство ждать», благодаря которой они объединяются и находят ответы на свои вопросы. Представители филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Чувашии предложили семьям присоединиться к проведению уроков мужества в школах, а также принять участие во Всероссийской акции «Нарисуй защитника Отечества», посвященной Дню защитника Отечества.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.