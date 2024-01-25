Сокращен срок действия договора спецнайма жилья для граждан из категории детей-сирот

Ранее договор с сиротой заключался на 5 лет, но теперь этот срок можно сократить до 3, по истечении которого есть возможность заключить договор на социальное жилье и стать его собственником. Соответствующие изменения внес Кабмин Чувашской Республики.

Также были внесены изменения в положение о выдаче жилищного сертификата детям-сиротам.

Жилищный сертификат будет выдаваться только детям-сиротам, которые работают уже не менее года, пояснили в Минстрое Чувашии. Приоритет на получение сертификата сохраняется за лицами, имеющими несовершеннолетних детей, и участниками специальной военной операции.

чувашинформ.рф