Талисман ГТО – Медведь Потап

Комплекс «Готов к труду и обороне» — это больше, чем тренировки и знаки отличия. В первую очередь ГТО – это всенародное желание стремиться к самосовершенствованию и наш талисман тому яркое подтверждение. Образ появился благодаря воображению тысяч граждан России.

Медведь Потап – самый очевидный образ представителя животного мира, возникающий в сознании при слове «Россия». Он истинный царь русской природы. Предок всех видов медведей обитал на территории нынешней Сибири. До сих пор во всех наших лесах живет этот благородный хищник. Самая крупная популяция полярного медведя также обитает в России.



Медведь – это олицетворение силы, при этом он отлично плавает, лазает по деревьям и быстро бегает, что подтверждает гармоничное физическое совершенство данного персонажа. В русском фольклоре Медведь миролюбив, всегда справедливый и добрый герой.



Медведь, олицетворяет дань уважения олимпийским победам России на мировой арене. Поэтому Медведь Потап по праву является хозяином и «главой» семейства в символическом мире физкультуры и спорта России.

В создании обновлённых в 2020 году Талисманов ГТО приняли участие художники киностудии «Союзмультфильм». Персонажи получили яркие цвета и современный динамичный дизайн, который воплощает идею здорового образа жизни и активности.