Около килограмма наркотиков изъяли сотрудники МВД по Чувашии у жителя Московской области

19 января на 617 километре автодороги М 12 в Шумерлинском округе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии совместно с экипажем Госавтоинспекции территориального органа внутренних дел остановили «Ситроен».

По оперативной информации, 50-летний безработный житель Московской области перевозил в иномарке крупную партию наркотиков для последующего сбыта на территории одного из соседних регионов.

В ходе осмотра машины в багажном отделении были обнаружены свертки с производным мефедрона массой около одного килограмма.

В отношении ранее не судимого мужчины следствием межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

По ходатайству следователя в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

МВД по Чувашии.