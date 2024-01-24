Владимир Путин дал старт Году семьи в России

Президент России Владимир Путин 23 января в рамках Всероссийского форума «Родные-любимые» дал официальный старт Году семьи.

Глава государства отметил, что предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода, народа, многовековой истории.

«В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передаёт традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт», — подчеркнул в своем выступлении президент.

В рамках форума Владимир Путин также встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Он отметил, что вся внутренняя политика, экономическая политика страны тесно связаны с поддержкой родителей и детей, и все национальные программы «так или иначе крутятся вокруг семьи».

Принять участие во всероссийском семейном форуме «Родные – любимые» приехали многодетные пары из многих уголков нашей необъятной страны, в том числе и из Чувашии. Наш регион представляла семья Семеновых. Она получила специальный приз за обзорную экскурсию по родному краю.

Отметим, что в рамках Года семьи в Чувашии запланированы несколько сотен самых разных мероприятий. Так, чебоксарский Совет отцов уже провёл семейное спортивное состязание на свежем воздухе. Во флешмобе «В здоровом теле – здоровый дух» вместе с родителями приняли участие воспитанники столичного детского сада № 101. Также команды попробовали свои силы в этапах «Санный спорт», «Кёрлинг», «Биатлон».