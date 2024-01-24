Более 600 жителей Чувашии переехали из аварийного жилфонда в 2023 году

В рамках республиканской адресной программы переселения граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в 2023 году в комфортное и благоустроенное жилье переехали 605 жителей Чувашии. Расселено более 8,5 тысяч кв. м аварийного жилья.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.

В прошедшем году в полном объеме мероприятия программы переселения были завершены в Чебоксарах, Шумерле, Чебоксарском, Янтиковском, Вурнарском, Урмарском, Шемуршинском и Ибресинском округах.

Всего по программе в 2022—2023 годы было запланировано расселение 697 человек, проживающих в 292 жилом помещении – это 34 аварийных многоквартирных дома общей площадью 10,3 тысяч кв. м. За два года переселено 664 гражданина, проживающих в 277 жилых помещениях общей площадью 9,7 тыс. кв. метров.

Минстрой Чувашии.