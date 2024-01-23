Господдержка в помощь самозанятым ЛПХ

До 70 тысяч рублей за покупку коровы возмещают личным подсобным хозяйствам в Чувашии. Приобрести с республиканской господдержкой можно до трёх голов.

Но есть обязательства – для субсидии потребуется зарегистрироваться самозанятым, проработать в этом статусе не меньше года, а затем продолжать деятельность в течение трёх лет.

Такие условия жителей региона не пугают. Об этом говорит опыт 2023 года, по итогам которого с помощью меры господдержки сельчане купили 1143 коровы.

Чтобы получить субсидию, можно обратиться в местную администрацию. Однако не обязательно ехать далеко с документами – есть возможность подавать заявки онлайн. Для этого создан специальный раздел на инвестиционном портале Чувашии. Регистрация проводится через Госуслуги.

Помимо покупки коров, по республиканским мерам господдержки в Чувашии самозанятым ЛПХ возмещают ещё часть затрат на приобретение коз и овец, сельхозтехники и оборудования, минудобрений и материалов для пчеловодства. Можно компенсировать искусственное осеменение коров.

Пользоваться можно сразу несколькими механизмами субсидирования. Ограничение одно – не больше 500 тысяч на подсобное хозяйство.

Источник: cap.ru.