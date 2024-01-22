Календарь событий: чем и когда удивит агропром Чувашии посетителей выставки «Россия»

С 30 января по 18 февраля Минсельхоз Чувашии представит агропромышленные достижения республики на выставке-форуме «Россия» под брендом #ЧувашияКормит.

«Наша республика – агропромышленная, и успешных направлений у нас много. Мёд, молоко, шоколад, хмель, картофель, агротуризм – все возможности села и успехи сельского хозяйства отрасли будут отражены на экспозиции #ЧувашияКормит», – отмечает вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

С 30 января по 1 февраля регион презентует блок #ЧувашияМедовая. Основным участником экспозиции выступит кооператив «Мелилотус», который производит 5 видов мёда, 21 вид крем-мёда, медовый квас, а также чаи россыпью и в пирамидках.

Здесь расскажут о секретах пчеловодства, производстве качественного и экологичного мёда, а также проведут мастер-классы по изготовлению восковых свечей, лозоплетению и организуют фотозону со светящимся ульем.

2-4 февраля посетителей ждёт знакомство с направлением #ЗелёноеЗолотоРоссии – хмелеводством. В течение трёх дней компании «Букет Чувашии» и «ЧувашХмельПром» будут рассказывать о переработке хмеля в гранулы и напитки.

На экспозиции также разыграют сертификаты на посещение фестиваля «Зелёное золото России», вручать их будет персонаж-символ мероприятия – «Хмелёнок».

6-8 февраля – блок #ЧувашияМолочная. Будут выставляться «Ядринмолоко» и «Вурнары завод СОМ» (бренд «Белоусовы»).

На протяжении всей выставки для знакомства с молочной отраслью на стенде будет стоять муляж коровы, её можно будет подоить – и не виртуально, а реально.

9-11 февраля на экспозиции Чувашии проведут деловую программу – здесь откроется Форум фермеров, будет презентация ярких событий региона с участием спикеров-организаторов.

10 февраля на выставке-форуме «Россия» планируют провести День молодёжи. И здесь Чувашии есть чем удивить – расскажут про кураторство аграриев над сельскими детсадами, агроклассы в школах каждого округа и достижения Чувашского ГАУ.

Интерактивом дня станет агролаборатория: посетителям предложат посадить растения, чтобы забрать их домой и оставить на память частичку Чувашии. Поделятся с посетителями и тем, как выращивают картофель по технологии in-vitro (выращивание клона в пробирке). Свой опыт в деле продемонстрирует агрофирма «Слава картофелю».

13-14 февраля пройдут самые сладкие дни на стенде региона: блок #ЧувашияШоколадная с участие кондитерских фабрик «Акконд» и «Вавилон».

Посетителей встретит ростовая кукла «Печенька» и масштабированные упаковки вкусностей. Как они производятся, можно будет посмотреть в VR: пройти по заводам, вдоль конвейерных лент с миллионами конфет. Также будет работать шоколадный фонтан.

Также в виртуальной экскурсии напомнят и о других достижениях республики: вкуса кадрам добавит медовое производство кооператива «Мелилотус» и продукция «Ядринмолока», аромата – гранулированных хмель из «Чувашмельпрома», атмосферы современного села – энергоэффективная ферма «Чебомилк», где топят помещение теплом, исходящим от коров.

15-17 февраля – #ЧувашияАгротуристическая. Ранчо Шуваевых, питомник «Ивушка» и СППК «Мелилотус» пригласят посетителей в нашу республику. Будут разыгрываться сертификаты на посещение Ягодного и Грибного фестивалей Чувашии и на Конные бега в Ядрине.

Что будет ещё: розыгрыши хмельных подушек, тематических магнитов и брелоков, видеопрезентации достижений региона, мастер-классы по рисованию, экспозиция из гусиных яиц и лука-севка (70% гусей и лука-севка России – родом из Чувашии), макеты сельхозтехники и хмелесушильного комплекса.

«75 павильон ВДНХ. С 10 утра и до 10 вечера. Ждём в гости – будем удивлять», – пригласил жителей вице-премьер Чувашии Сергей Артамонов.

Каждый понедельник на выставке – технический день.