Ветеранов СВО ставят на ноги после тяжелейших повреждений мозга

В рамках второго Всероссийского форума ветеранов СВО «Вместе победим» фонд «Защитники Отечества» поделился опытом работы по комплексной реабилитации бойцов с тяжелыми ранениями, вывезенных с линии соприкосновения.

Эксперты рассказали об уникальной программе ранней медико-социальной реабилитации ветеранов СВО — «Возвращение». Благодаря взаимодействию с фондом «Защитники Отечества» с 2023 года медицинские бригады Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии оперативно вывозят тяжелораненых с передовой.

«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии специализируется на восстановлении людей с травмами головного мозга. Поэтому был организован выезд специалистов центра на новые территории. Они доставили санавиацией сотни бойцов, которые больше месяца находились в коме, и восстановили их. Я лично общалась с этими ребятами, сегодня у них есть все возможности для возвращения к полноценной жизни», — отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко рассказал, что с 2023 года бригады организованы в формате стационарных и эвакуационных подразделений, в том числе непосредственно на линии соприкосновения, а также на базе опорных больниц в Луганске и Ростове-на-Дону.

«Помимо высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой на местах, они занимаются эвакуацией пациентов, нуждающихся в высококвалифицированной помощи, в Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии. Только в декабре мы выполнили более 200 операций на открытом мозге и бесчисленное количество полостных операций», — рассказал Андрей Гречко.

СПРАВКА. Второй форум ветеранов СВО «Вместе победим» проходил с 14 по 17 января в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Участниками мероприятия, организованного фондом «Защитники Отечества», стали более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов нашей страны, а также социальные координаторы и руководители региональных филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества.