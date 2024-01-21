Стартовал набор волонтеров всероссийского голосования за объекты благоустройства

Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены во всех регионах России, традиционно пройдет в марте-апреле. Проводится оно в рамках федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Основная задача федерального проекта — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России. В рамках проекта благоустраиваются общественные пространства, реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Концепция проекта предполагает активное участие граждан в выборе проектов благоустройства общественных пространств своего города или поселения путем голосования, в котором может принять участие любой гражданин России старше 14 лет. По результатам голосования во всех регионах определяются общественные территории, подлежащие благоустройству в первую очередь.



В организации и проведении голосования уже в 4-й раз примут участие волонтеры, которые помогут привлечь участников, объяснить цели и значение голосования для родного города, будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, где каждый желающий сможет принять участие в голосовании. В прошлом году в проекте приняли участие почти 100 тыс. добровольцев (в 2 раза больше показателя 2022 года).



Стать волонтером может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ (Голосование за благоустройство 2024). Основные критерии отбора: готовность принять участие в проекте, коммуникабельность (умение общаться с людьми, увлекать, способность четко рассказать о проекте и ответить на вопросы), стрессоустойчивость.



Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтерские штабы, которые займутся отбором и обучением волонтерского корпуса. В каждом субъекте добровольцам будут предложены региональные мотивационные программы и программы поощрения.



Мероприятия по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» к 2030 году позволят улучшить качество городской среды в России в полтора раза.



Ассоциация волонтерских центров.