Принимаются заявления на продление единого пособия

Напомним, что единое пособие было введено в России с 2023 года. Оно заменило несколько ранее

существовавших выплат на детей и беременным женщинам. На выплату имеют право семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении применяется оценка доходов и имущества семьи.

Согласно действующим правилам единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить выплату пособия еще на год, нужно подать заявление заново. Сделать это можно заранее – в течение месяца до конца срока выплаты. Для самых первых получателей пособия, которым выплата оформлена в январе 2023 года, такой срок наступил в декабре.

Тем, кто получил одобрение на выплату пособия в феврале, марте и позднее, нужно обращаться не ранее чем за месяц до окончания выплат. Если родители не успевают продлить пособие заранее для непрерывного получения средств, они смогут подать заявление и позднее. В случае его одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления.



При продлении пособия, как и при первичном назначении, Отделение СФР по Чувашии проверит доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Для большинства получателей такая проверка пройдет незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточнит необходимые сведения.



Поданное заявление на пособие рассматривается в течение 10 рабочих дней. В случае успешного продления родители будут получать выплату в привычные сроки, в которые средства приходили до этого. При безналичном зачислении на счет в банке выплата поступит 3-го числа за предыдущий месяц, при доставке почтой – с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц.

Подать заявление на оформление единого пособия можно на портале госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе Отделения СФР по Чувашии.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.