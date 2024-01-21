Две трети новорожденных зарегистрированы онлайн

Суперсервис «Рождение ребенка» значительно упрощает получение услуги по государственной регистрации новорожденных. Зарегистрировать рождение ребёнка онлайн стало возможным благодаря внедрению регионального проекта Чувашской Республики «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В 2023 году в родильном отделении Шумерлинского межтерриториального медицинского центра было оформлено 337 справок на выдачу медицинского свидетельства о рождении, из них 228 — в электронном виде. Это означает, что практически две трети рождений в прошлом году было зарегистрировано с помощью суперсервиса на Едином портале государственных услуг.



«Среди родителей новорожденных нашего отделения суперсервис «Рождение ребенка» пользуется немалой популярностью. Сервис дает возможность зарегистрировать рождение ребенка без посещения отдела ЗАГС, а при необходимости получить бумажный вариант свидетельства о рождении. Сервис полезен не только родителям новорожденных, но также семьям с детьми для получения различных государственных услуг», — отмечает заведующая родильным отделением Маргарита Орлова.



Для регистрации рождения ребенка через суперсервис необходимы подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и согласие на оформление электронного медицинского свидетельства. Услуга регистрации в электронном виде не предоставляется гражданам иностранных государств и гражданам, заключившим брак на территории иностранного государства. После получения электронного свидетельства о рождении родители могут оформить новорожденному СНИЛС, ИНН, электронный полис ОМС, получить материнский капитал, подать заявления на пособия и льготы, связанные с рождением, а также зарегистрировать ребёнка по месту жительства и прикрепить его к поликлинике.



Шумерлинский ММЦ.