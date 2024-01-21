Весна не за горами. А это значит, что совсем скоро придет время, когда вместе с яркими лучами солнца на улицах, как правило, в разы увеличится число разномастных бездомных братьев наших

меньших. Домашние собаки и кошки, конечно, тоже не исключение. Но сегодня мы хотим заострить внимание на их беспризорных собратьях. Именно эта категория животных доставляет капризному человечеству неудобства. Всем в разной степени. Кто-то на это не обращает никакого внимания и спокойно проходит мимо гуляющих собак, кто-то в ступоре замирает, не в силах пошевелиться, некоторые животных подкармливают и искренне жалеют. Никто не подсчитывал процентное соотношение этих категорий. Что это даст? Уменьшение количества бездомных питомцев? Навряд ли.

Что же делать, чтобы на наших улицах как можно меньше было беспризорных животных? Вопрос риторический и вместе с тем простой. А ответ — на поверхности. Уж коли человек объявил себя высшим созданием природы, он и несет ответственность за братьев своих меньших. Нравится это кому-то или нет.



Мы не будем в очередной раз дискутировать и читать мораль нерадивым хозяевам о недопустимости отказа от своих четвероногих друзей, вследствие чего Мурка или Шарик и их дальнейшее потомство становятся несчастными обитателями помоек и подворотен. Ну, не изобрели пока собачьих и кошачьих магазинов, в которых животные могли бы приобретать продукты питания, да и заработную плату четвероногим обитателям планеты никто не платит. Как им, божьим созданиям, выживать? Ответь, человек!

Невесёлая статистика

В настоящее время в России насчитывается порядка 4,1 млн бездомных животных, из которых 3,2 млн – это кошки, 735 тыс. – собаки. 144 тысячи питомцев находятся в приютах. В процентном соотношении бездомная популяция в России составляет 6 % от общей — страна занимает второе место по этому показателю и располагается между Великобританией и Германией. В среднем бездомную кошку или собаку хотя бы один раз в день видят 38 % россиян.



Согласно исследованию, проведенному компанией «Mars Petcare», чаще всего бывших любимцев отдают родственникам и друзьям: это сделали 59 % владельцев псов и 64 % тех, кто содержал кошек. Вторым по популярности является поиск нового дома через тематические форумы и интернет-группы — 19 % и 21 % соответственно. Кроме того, своих подопечных хозяева часто отдают соседям: 17 % собак и 11 % кошек, соответственно. Только 2 % владельцев прибегают к эвтаназии, а около 3 % оставляют питомцев на улице. Однако, учитывая темпы размножения, этих 3 % достаточно для того чтобы бездомные популяции постоянно пополнялись.

О необходимости вакцинации и стерилизации домашних животных мы поговорили с заведующей Шумерлинским городским ветеринарным участком Еленой Кузнецовой.

Елена Георгиевна, кому как не вам, специалистам, ежедневно сталкивающимся с взаимоотношениями человека и домашних питомцев, владеть информацией о должном уходе за нашими четвероногими друзьями? Что в этих взаимоотношениях первоочередно?

Первоочередны, безусловно, забота и правильный уход. На сегодняшний день, если владельцы домашних животных не планируют потомства от своих питомцев, мерами, обеспечивающими спокойную жизнь как животному, так и его хозяину, являются кастрация и стерилизация. При этом такие операции помогают защитить любимца от различных заболеваний. Как правило, спустя некоторое время у животного снижается агрессия, оно становится более преданным, легче поддается дрессировке. Кроме того, животное может начать реже метить территорию или вообще перестать это делать.

С какого возраста рекомендуются стерилизация и кастрация?

Кошек — начиная с 8-месячного возраста, собак – ближе к году. Если питомец в почтенном возрасте – назначается обследование.

Как подготовить питомца к операции?

Перед операцией животное не кормят. Голодная выдержка должна составлять в среднем до 10 часов. Питье не ограничено, но за 2-3 часа до процедуры воду из рациона следует также убрать.

Перед операцией животное не кормят. Голодная выдержка должна составлять в среднем до 10 часов. Питье не ограничено, но за 2-3 часа до процедуры воду из рациона следует также убрать. Есть ли какие-то противопоказания?

противопоказания? Основными противопоказаниями к стерилизации являются наличие острых и тяжелых заболеваний, общее неудовлетворительное состояние животного.

Как в целом стерилизация сказывается на здоровье питомца?

Правильно проведенная стерилизация никаким образом не сказывается на здоровье питомца, но следует помнить, что послеоперационные последствия полостных операций могут проявляться в течение 10 дней, поэтому в это время животное должно наблюдаться у ветеринара.

После операции какой уход необходим животному?

Прежде всего питомцу требуется теплое и укромное место на полу, располагать его на возвышенностях – диване или кровати — не следует во избежание падения. Потребуется регулярная обработка области шва. Важно защитить рану от разлизывания. Кроме того, в течение нескольких дней рекомендуется применять обезболивающие средства: их назначают в виде таблеток или уколов.

– Подобные операции в вашей клинике платные?

– Подобные операции в вашей клинике платные? Да, порядка 1800 рублей. Но каждый последний четверг месяца мы проводим льготную стерилизацию кошек и кастрацию котов стоимостью 620 руб. Операции собак зависят от веса животного.

Расскажите о вакцинации животных. Зачем это необходимо?

Вакцинация применяется для специфической профилактики инфекционных заболеваний животных. Для каждого вида этот перечень индивидуален. Для домашних кошек и собак обязательной является прививка против бешенства. В нашей ветклинике такая вакцинация проводится бесплатно. Эта мера питомцам жизненно необходима. В прошлом году в Чебоксарах зафиксированы два случая бешенства кошек. Это болезнь опасна не только для животного, но и для человека.

Как проходит подготовка к вакцинации?

Во-первых, питомец должен быть абсолютно здоров, иначе прививка бесполезна и может даже навредить. За 10-14 дней до планируемой вакцинации животному один или два раза необходимо дать глистогонное средство. Очень важен поствакцинальный период — две недели после вакцинации животное нуждается в тепле и хорошем питании, даже прогулки в ветреную погоду не рекомендуются.

Вакцинация и стерилизация в основном применяются к домашним животным, а кто поможет беспризорным?

Здесь, конечно, всё сложнее. Стерилизация — это самый гуманный способ решения проблемы бездомных животных. Этот вопрос частично решается на государственном уровне, но этого явно недостаточно.

Со всей уверенностью могу сказать, что количество беспризорников зависит от нас, людей. Чем бережнее мы будем относиться к своим домашним питомцам, тем меньше беспризорных собак и кошек будет обитать на улицах. Главное, необходимо понимать, что заводить животных, не будучи уверенным в том, что сможешь за ними ухаживать, категорически нельзя!

Ольга Дмитриева.