Показатели экспорта продукции агропрома выросли

Помог в достижении целей нацпроект «Международная кооперация и экспорт», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

По итогам 2023 года из Чувашии за рубеж отправилось продукции АПК на 40,7 млн долл. США – это 147,4 % от показателя, к которому пришли экспортёры в предыдущем 2022-м. В большей степени данный рост обусловлен наращиванием экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также мясной отрасли.



С территории региона за 12 месяцев отгружено 35,3 тыс. тонн товаров АПК. Наиболее популярной продукцией в общей доле экспорта стали кондитерские изделия (44,7 %), мясо птицы (25,4 %) и масличные культуры (11,3 %). Больше всего чувашской продукции отправлено в Китай (42,5 %).



Источник: Минсельхоз Чувашии.