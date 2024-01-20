«Мы ГоТОвы»!

Именно под таким девизом 19 января прошел спортивный фестиваль сдачи норм ГТО в школе №3. В спортивном зале родители и ученики начального звена собрались, что бы проверить свои силы и сдать физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

В программе были испытания: челночный бег, подтягивании на перекладине, упражнении на сгибание и разгибании рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа, наклонах вперёд из положения стоя на гимнастической скамье. Все участники успешно выполнили упражнения и показали хорошие результаты. Мы поздравляем всех с достигнутыми результатами и желаем дальше вести здоровый образ жизни!

Нормативы ГТО — это поистине норма жизни! Тем, кто желает присоединиться к движению ВФСК ГТО, сообщаем, что для успешной сдачи нормативов необходимо зарегистрироваться на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (www.gto.ru).

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